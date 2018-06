Az országot várja vendégségbe Siófok kikötője

Magyarország legszebb helyeit, különlegességeit és értékeit mutatja be egy fesztivállal június 9-10-én a BAHART Siófokon. Az idén várossá avatásának 50. évfordulóját ünneplő Siófok ad ugyanis ismét helyet a Nemzeti Regattának, ahol ötvenegy hazai település kel barátságos versenyre a Balaton vizén.

A nyár balatoni fővárosában harmadszorra rendezi meg a Balatoni Hajózási Zrt. Siófok város főtámogatásával a Nemzeti Regattát, amely egy kétnapos fesztivál keretében hozza össze a Magyarország minden részéből benevező településeket, hogy egy színes fesztivállal mutassák meg a Siófokra érkezőknek az ország értékeit.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A június 9-én és 10-én zajló regattán a települések vitorlás csapatai – számos hírességgel, sportolókkal, művészekkel erősítve – egyforma hajókkal és profi kormányosok vezetésével vesznek részt egy barátságos vitorlás versenyen. A Sió csatorna torkolatában pedig sárkányhajós futamokon húzzák az evezőt a hazai és vendég települések csapatai. A vízen és szárazon is zajló megmérettetésből a gasztronómia sem maradhat ki, hiszen a falvak és városok bemutatkozó standjainál a helyi specialitásokat is elkészítik egy versenyben, amelyet szakértő zsűri értékel és a közönség is megkóstolhatja a messzi tájakról elhozott finomságokat.

A kétnapos fesztiválon a Balaton régió meghatározó települései mellett még további harminchat település vesz részt Debrecentől Zalaegerszegig, Gyöngyöstől Mohácsig – megmutatva, hogy a vendégváró Balaton mindannyiunk közös, nemzeti kincse.

Az átkeléstől a kikapcsolódásig

Siófok kikötője régóta igazi csomópont a városban, „ahol a Balaton kezdődik”. A modern, mólókkal kiépített hajókikötő már 1864-tól üzemel, a rendszeres hajójáratokat is ebben az évben kezdték meg a legendás Kisfaludy gőzössel. A járatok és a kompok ma is nélkülözhetetlen közlekedési eszközök, a tavi hajózás azonban kikapcsolódási lehetőségként is egyedülálló élményeket biztosít. A sétahajók Siófokról a szezonnyitó hétvégén délelőtt tíztől este hatig rendszeresen kifutnak. Az egyórás utazásokat, amelyek páratlan nézőpontból mutatják meg a Balaton és a környező táj látványosságait, ezen a hétvégén stílszerűen a Nemzeti Regatta nevet viselő, százhúsz fős hajó biztosítja. Szombat délutáni Varázshajót követően este a Siófok katamarán fut ki, amelyet a tánczenék kedvelői vehetnek birtokba bulihajóként.

Egy kikötőben az egész ország

Magyarország településeinek balatoni fesztiválja színes programkínálattal várja két napon át a kikötőbe érkezőket. A települések standjain a helyi kulturális és gasztronómiai kínálattal várják a vendégeket, a színpadon pedig a hagyományőrzőktől a néptáncegyütteseken át a sztárzenekarokig rengetegen szórakoztatják majd a közönséget. Lesz például Király Viktor és TNT-koncert, Vincze Lilla, a Kowalsky meg a Vega, fellép a Patikadomb, ahogy a bordalokat országszerte terjesztő Vivat Bacchus is műsort ad. A gyerekeknek játszóházakkal, ügyességi játékokkal és bemutatókkal is készülnek.