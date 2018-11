Az őszi szünetben múzeumok csábították a diákokat

Gombakiállítással kezdődött a Múzeumok Őszi Fesztiválja Kaposváron. A desedai Fekete István Látogatóközpontban Pál-Fám Ferenc István egyetemi docens ajánlotta az érdeklődők figyelmébe a ritkaságnak számító tárlatot.

Elhangzott, hogy a Földön élő mintegy másfél millió gombafaj él, melynek csupán öt százalékát osztályozzák. A toponári tárlaton elsősorban a somogyi gombafajokból látható néhány, melyek közt egészen különleges darabok is akadnak. A látogatóközpont az idén több programmal csatlakozott az őszi országos rendezvénysorozathoz. A fesztivál programjai között egyebek mellett Molnár Tamás Gergely herpetológus tartott bemutatót, ahol a kígyók életmódjáról hallgathattak az érdeklődők érdekességeket.

Az őszi szünetben kétnapos táborba hívták az iskolás korú gyerekeket, ahol nyomkeresés, csapatjátékok, valamint madarászat is várta a kicsiket. Novemberben folytatódik a Garabonciás diák naplója című vetélkedő, ahol a népi hiedelemvilághoz kapcsolódó történet alapján lehetnek részesei a családok egy izgalmas kutatásnak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Rippl Rónai Múzeum központi épületében Kaposváron is több eseménnyel várták a látogatókat a szervezők. Lechner Judit múzeumpedagógus elmondta, hogy a néprajzi illetve a középkori gyűjteményen úgynevezett Szellemes estéket tartanak, ahol egy – egy történetet körbejárva a múzeum szellemei kísértik a látogatókat. Az őszi szünetben itt is kézműves táborban vehetnek részt az iskolás korú gyermekek. Kedvelt program a „Lámpás én vagyok” is, ahol minden évben az őszi fesztivál keretei közt hívják a pedagógusokat a múzeumba. Az idén a Szennai Skanzennel közösen szervezik a napot, ahol a múzeumpedagógia gyakorlatáról hallhatnak beszámolókat az érdeklődők.