Az óvodások is gyűjtöttek a CT berendezés javára

Az idősek és az óvodások is összefogtak azért, hogy önálló CT-je legyen a nagyatádi kórháznak. Egyre többen kapcsolódnak be a gyűjtésbe, hogy előteremtsék a hiányzó összeget, ami az üzemeltetéshez szükséges.

Seres Istvánné nem dúskál a készpénzben, mégis rögtön a zsebébe nyúlt, amikor meghallotta, hogy milyen célra gyűjtenek. A férjével közösen tízezer forinttal támogatták a CT berendezés költségeit.

– Eddig Toponárra kellett mennünk CT-vizsgálatra – mondta Seres Istvánné. – A nagyatádi betegek közül sokan csak este 9 vagy 10 órára kaptak időpontot, és előfordult, hogy éjfélre értek haza mentővel, mert nincs mindenkinek autója. Az időseknek ez az utazás nagyon megterhelő volt. Az új CT sokat javíthat a környékbeli betegek helyzetén.

Seres István a saját környezetében is kezdeményezte, hogy minél többen fizessenek be a kórház alapítványának számlaszámára, s tudomása szerint mások is követték már a példáját.

Orbán Csaba, a nagyatádi kórház stratégiai igazgatója tapasztalta, hogy egyre többen érzik át az ügy fontosságát.

– A hiányzó 20 millió forintból ötmilliót már be is fizettek, és összesen 11 millióra van ígéretünk – vette számba a gyűjtés jelenlegi állását Orbán Csaba. – De azóta más pozitív fejlemény is történt. Információink szerint Szászfalvi László, a térség országgyűlési képviselője tárgyal az EMMI miniszterével és az államtitkársággal ebben az ügyben. Úgy tudjuk, hogy jövő év január végén beindulhat a CT, mégpedig a tervek szerint OEP finanszírozással.

A legkisebbek is segítettek, sőt még az óvodások is gyűjtöttek. A csurgói óvoda jótékonysági rendezvényén 135 ezer forintot adományoztak a szülők és gyerekek, valamint a dolgozók a CT javára.

Tíz éves küzdelem után indulhat meg a CT labor Dél-Somogyban. A nagyatádi kórház 100 millió forintot nyert egy uniós pályázaton a CT-re a készülékre beszerzésére. A beindításhoz azonban fel is kell építeni egy külön helyiséget. Segített a kórházat működtető Állami Egészségügyi Ellátó Központ, de időközben alaposan felmentek az építőanyagok és építőipari szolgáltatások árai. Így fordulhatott elő, hogy 20 millió forint hiányzik a beindításhoz, pedig az engedélyekkel, köztük a sugárvédelmivel is rendelkeznek. A hiányzó összeget gyűjtésből igyekeznek előteremteni. A nagyatádi önkormányzat már támogatta a kórházat, és nagyatádi kistérségi önkormányzatok is beszálltak erejükhöz mérten. A csurgói önkormányzati képviselők felajánlották az egyhavi tiszteletdíjukat. A térség lakóihoz is eljutott a híre, hogy segítségre szorul a kórház, és egyre többen gondolják úgy, hogy a befizetett néhány ezer forintoknak is nagy a jelentősége abban, hogy minél teljesebb egészségügyi ellátást kaphassanak vidéken is.

Összeállt már az orvosi team Nagy sikernek tartja a nagyatádi kórház, hogy már összeállították azt a hét tagú orvosi team-et, amely távleletezéssel értékeli a CT vizsgálat eredményeit. Ennek is köszönhetően úgy próbálják majd a működtetést megszervezni, hogy egy héttel hosszabb várólistájuk ne legyen. Orbán Csaba számításai szerint a sürgős eseteknél összesen két órát is nyerhetnek, ez az idő pedig életeket menthet meg. Ha helyben készítik a CT-vizsgálatot, és ezután a beteget továbbszállítják beavatkozásra, már út közben értékelhetik a CT eredményeit az orvosok, s a pácienst a megérkezésekor már egy összehívott orvosi stáb várhatja. Dél-Somogyban az országos átlaghoz képeset is sok az agyi érkatasztrófa vagy szívinfarktus. Ezeknél a betegeknél minden perc számít a tünetek megjelenése után, ezért ad esélyt az új CT. Ugyanakkor a daganatos betegek diagnózisát is minél hamarabb felállíthatják a CT-vel, így az ő ellátásukban is időt nyerhetnek.

