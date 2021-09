Az óvodától a felnőttkorig tart az új igazgató missziója

Új igazgatója lett a kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumnak. A Kaposvári Református Egyházközség presbitériuma Farkasné Papp Ágnest kérte fel arra, hogy vezesse az intézményt. Az új igazgató tizenhét éve dolgozik az iskolában, tíz évig helyettesként is tevékenykedett.

Ezt ne hagyja ki! Semmitmondó hatásvizsgálat alapján döntöttek Karácsonyék

Farkasné Papp Ágnes megkeresésünkre elmondta, egyik legfőbb célja, hogy pedagógus kollégáival közösen visszaállítsák a pandémia előtti közösségi lelkületet. – A gyerekeknek szeretnénk újra tartalmas programokat szervezni, mert a koronavírus-járvány miatt az elmúlt tanévben kevés eseményt lehetett megtartani. – A tantestületben a munkakapcsolatot és a lelki életet is szeretnék visszaállítani, valamint a szülőkkel is újra személyessé kell tenniük a kommunikációt. Az online oktatás miatt ez nagyon megváltozott. – A kaposvári gyülekezettel is újból fel akarjuk éleszteni a kapcsolatot, mert a pandémia miatt sajnos nem sok közös alkalmat tudtunk szervezni – mondta az intézményvezető.

– Dolgoznunk kell azért, hogy az iskola családias légkörét, keresztyén lelkületét továbbra is megtartsuk – folytatta Farkasné Papp Ágnes. – Ismét lesz erdei iskola külön az alsósoknak, a felsősöknek és a gimnazistáknak. Bibliaórákat, ifjúsági-, családi istentiszteleteket tartunk, ahol másfajta lelkiséget is megélhetünk. Segítenünk kell a tagozatok közötti átmenetet, hogy ezzel is könnyítsük a családok, a gyermekek mindennapjait. Ennek során kialakulhat egy olyan érzelmi kötődés, hogy aki nálunk kezdi el az óvodát, a gimnázium végéig, felnőtt koráig ennek a közösségnek marad tagja.

Az idei tanév egyik újítása, hogy a két ötödik osztálynak egyszerre lesz matematikaórája, ahol csoportbontásban külön tanulhatnak a haladók és azok is, akik nehezebben tudják elsajátítani a tantárgyat. Az igazgató elmondta, az iskolában az idén kezdik el a harmincadik tanévet. A jubileum alkalmából a tanév vége felé olyan ünnepi alkalmat szerveznek, ahová az öreg diákokat, a presbitériumot és a gyülekezet tagjait is szeretnék meghívni. A kaposvári Lorántffy-intézményben, a kehidakustányi tag­iskolával együtt csaknem 90 dolgozó és 731 fiatal kezdi meg a tanévet.