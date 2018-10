Az uniós források átalakítása hátrányosan érintené Magyarországot

Magyarország a biztonságossága miatt is vonzó gazdasági célpontja a befektetőknek, ezért sem mindegy, milyen választ tudunk adni a migrációra. Többek között ezért is lesz sorsdöntő a jövő tavasszal esedékes európai parlamenti választás. Ez is elhangzott Siófokon, a második Polgári Kávéház fórumon, amelynek vendége ezúttal Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára volt.

A következő hét éves ciklusra tervezett uniós költségvetésben az államtitkár szerint nem lehet egyetlen olyan elemet sem találni, mely Magyarország számára elfogadható volna, a források átalakítása hátrányos a hazánkhoz hasonló fejlődő országokra nézve. – Az európai uniós források fontos segítséget jelentenek, de semmiképpen sem kivételes és kizárólagos forrása a magyar gazdaság növekedésének – mondta Rákossy Balázs, azzal, hogy a kormányzat az elkövetkező években is 4 százalék közeli gazdasági növekedéssel és 10 százalékos bérnövekedési tendenciával számol. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS A Polgári Kávéház házigazdájaként Witzmann Mihály országgyűlési képviselő is szólt az Európai Bizottság költségvetési terveiről. Úgy fogalmazott, hogy Brüsszel kétsebességes Európát szeretne, amiben a gazdagabb országoknak több, a szegényebb államoknak kevesebb támogatás jutna. – A migráció megjelenik az uniós tervekben, az Európai Bizottság 35 milliárd eurót költene csak a migrációra – emelte ki a képviselő hozzátéve, hogy az uniós forrásokat a bevándorlás támogatása helyett sokkal inkább fejlesztésekre kellene fordítani. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS