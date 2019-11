Az uniós pályázatok érdeklik legjobban a polgármestereket

November végén ismét Siófokra várja Somogy megye polgármestereit és jegyzőit a Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei Kormányhivatal.

A kétnapos konferencián a hagyományoknak megfelelően ismét neves előadók tájékoztatják a települések vezetőit azokról az aktualitásokról, amelyek hozzájárulnak mindennapi munkájuk sikeréhez.

– Immár hatodik éve, hogy újra életre hívtuk a Somogy Megyei Kormányhivatallal közösen azt az országban egyedülálló konferenciát – mondta Biró Norbert, a megyei közgyűlés régi-új elnöke –, ahol egyszerre nyújthatunk aktuális információkat a közigazgatás, az önkormányzatiság mindennapjait érintő kérdésekben megyénk polgármestereinek és jegyzőinek. Igyekeztünk megnyerni olyan előadókat az idén is, akik szakértői saját területüknek, megkérdőjelezhetetlen a szakmai felkészültségük.

– Az idei program összeállításakor is kiemelt helyen kezeltük az önkormányzatokat érintő aktualitásokat, az értékteremtő és értékmentő munkát – tette hozzá a közgyűlési elnök. – A konferencia különösen hasznos lesz az újonnan megválasztott polgármestereknek. Nem maradhat ki természetesen az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó témakör, a még előttünk álló uniós pályázati lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás sem. A több mint ötvenmilliárd forintos megyei kerettel rendelkező Terület- és településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében folyamatosak a beruházások, több mint hatvan már meg is valósult a megyében, sok helyen még zajlanak a kivitelezési feladatok vagy éppen a közbeszerzés zajlik. Úgy gondolom a TOP idén is az egyik központi eleme lesz a beszélgetéseknek.

Biró Norbert bízik abban, hogy hasznos lesz az idei konferencia is, és sikerül ismét olyan ismereteket átadni a települések vezetőinek, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a következő években is sikeresek legyenek, előbbre lépjenek. – Az előadásokat követően természetesen idén is feltehetik kérdéseiket a résztvevők, lehetőséget biztosítunk a vélemény- és tapasztalatcserére – tette hozzá az elnök. – S természetesen idén sem szakítunk a hagyományokkal, ahogy eddig minden ilyen találkozón, most is köszöntjük a kerek szakmai évfordulót ünneplő polgármestereket és jegyzőket.