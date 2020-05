Az Úr életszakaszaink helyett az örökkévalóság távlatából figyel

Petró Lászlót, a múlt év novemberétől Kaposváron szolgáló református lelkipásztort arra kérte Csillag Gusztáv, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi szervezetének elnöke, hogy ossza meg gondolatait a múlt, jelen és jövő krisztusi egységéről, s önmagáról is valljon. A Vámospércsről a somogyi megyeszékhelyre költözött, fiatal kétgyermekes lelkipásztor – aki a luxemburgi magyar reformátusokat is pasztorálja –, a lelki növekedésben bízik.

Petró László első szava a köszöneté volt. Mint megjegyezte, számos eseményen és más fórumon érzékelte a közösség érdeklődését önmaga és családja iránt, s mindez jóleső, lelket simogató érzést váltott ki belőle. Előadását nem csupán élettörténeti beszámolónak szánta, mely kiemel néhány lényegesnek tűnő életszakaszt, hanem a vissza és előre tekintés teológiai dimenzióit is megrajzolta.

– Az emlékezés nem csupán a múlt egy pontjára való intenzív visszatekintést jelent, hanem dinamikája éppen abban áll, ahogyan az egyén, vagy akár a közösség ebben valamiféle erőforrást, vagy eredetet lát – nyomatékosította. – Amikor keresztyén emlékezetről beszélünk, akkor elsősorban azt kutatjuk, hogy Isten jelenléte hogyan hagyott nyomot a közösség és az egyén múltján. Az élet mozaikszerű elemeit gyakran csak később értjük meg, amikor rádöbbenünk arra, hogy az élő Isten tőlünk eltérően nem szakaszokban, hanem egységben, az örökkévalóság távlatában látja az életünket. A keresztyén múltértelmezésnek és előretekintésnek meg kell küzdenie ezekkel a kihívásokkal. Krisztus egyházának éppen ezért szembe kell néznie azzal, hogy ő éppen ehhez az emberhez küldetett. Az egyháznak oda kell lépni a mindezzel küzdő emberhez, fel kell ismerni nyomorúságukat és meg kell látni életük félresiklását.

A lelkipásztor szerint az emlékezés keresztyén értelmezésében Isten a múlttal való szembenézésre hívja az embert. De mindez jelentős többletet ad a keresztyén élethez, ugyanis arra bátorít, hogy bátran nézzünk szembe azzal, amivel Krisztus nélkül képtelenek lennénk szembenézni, utánajárni és felszabadítani. Szolgálatáról azt mondta: lelkipásztornak lenni olyan kiváltság és életcél számára, amelyet, ameddig engedi az Úristen, örömmel fog végezni.

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem ötödéves hallgatójaként köztársasági ösztöndíjat kapott, majd Bölcskei Gusztáv püspök a Debreceni Református Nagytemplomba rendelte ki segédlelkészi szolgálatra. Egy év múltán elnyerte a Wesley Theological Seminary és a Washingtoni Magyar Református Egyház közös ösztöndíját, melynek értelmében két évet az Egyesült Államokban töltött, ahol az egyetem mesterképzésében vett részt, s ezzel párhuzamosan a Washingtoni Magyar Református Egyház lelkipásztora lett.

– Itt megismerkedtem a diaszpórában élő magyarság életével, helyzetével – fűzte tovább a szót. – A két év elteltével ott maradhattam volna, de úgy döntöttem, inkább hazámban vállalok szolgálatot, s újabb öt esztendő várt rám a debreceni Nagytemplomban, immár beosztott lelkipásztorként, ahol lehetőségem nyílt egy nagy gyülekezeti struktúrába betekinteni, és megismerkedni az intézményi élettel és működéssel. Volt alkalom az idősek közötti szolgálatra, a hajléktalangondozásban való részvételre és a fogyatékkal élő gyermekek mindennapjaiban való részvételre is. Mindezekkel párhuzamosan 2010-ben felvettek a Debreceni Református Hittudományi Egyetem doktori iskolájába, ahol az úrvacsora teológiatörténetével foglalkoztam.

2013 áprilisától a Magyarországi Református Egyház zsinata azzal a feladattal bízta meg, hogy a Luxemburgban élő magyar reformátusok lelkipásztora legyen, így havonta egy vasárnapot Luxemburgban tölt. 2015 októberében a Vámospércsi Református Egyházközség hívta meg lelkipásztorának, s ugyan e helyet hitoktató feleségével egyaránt megkedvelték, de igent mondtak a Kaposvári Református Egyházközség felkérésére, és tavaly novembere óta végzi lelkipásztori szolgálatát.

– Azt tapasztaltuk, hogy a gyülekezet tevékenysége rendkívüli módon szerteágazó. Hisszük, hogy Isten az elmúlt időszakban Bellai Zoltán nagytiszteletű úr szolgálata alatt adott lehetőséget az építkezésre, az intézmények megalapítására, de hisszük azt is, hogy most pedig a lelki növekedésre ad lehetőséget, és arra, hogy az intézményeink élettel teljenek meg. Éppen ezért szeretnénk azok működtetése mellett odaállni a családok, a hozzátartozók mellé, és jelen lenni sokak életében. Szeretnénk a fiatalokat ismét az egyház közelébe hívni – olyan légkört teremtve, amelyben közösen vállalhatjuk és végezhetjük feladatunkat.

Nemzedékeket erősít ez a kincs

Petró László szerint példaértékű az ökumenikus összefogás Kaposváron, mint ahogyan a városvezetés egyházakhoz való hozzáállása, megbecsülése is. A református lelkipásztor vallja: közösen, arra törekedve, hogy ki-ki a maga feladatát a lehető legmagasabb szinten végezze, sokat tehetnek a keresztyének a városért és társadalmunkért. Életükkel, munkájukkal és szolgálatukkal sokak számára példaként mutathatják fel az ősi keresztyén értékeket; azt a kincset, amely nemzedékeket erősíthet és emelhet magasba.

Nehéz döntés volt

– Nehéz döntés volt kimondani, hogy jövünk. Jól éreztük magunkat Hajdú-Bihar megyében, de megértettük, hogy Isten útja most errefelé vezet bennünket. Ismeretlenül is, járatlanul is. Hisszük: ugyanabban a szolgálatban kell helytállnunk – vallja Petró László.