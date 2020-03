Az utcán élnek, de most odalépnek a kézmosókhoz

Szigorú higiéniai szabályokat vezettek be a kaposvári hajléktalanszállón a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban. A melegedő helyiségben egyszerre legfeljebb tizennégyen tartózkodhatnak, belépéskor pedig mindenkinek kötelezően lefújják a kezét fertőtlenítő szerrel.

A rendkívüli helyzetre való tekintettel több csoportban oldják meg a fedél nélküli emberek étkeztetését az intézményben. A fém evőeszközök helyett mindenkinek műanyag kanalat, villát és kést osztanak ezektől a napoktól.

Nagy Bernadett Beáta, a „Nyitott Kapu” Hajléktalan Gondozási Központ intézményvezetője elmondta: a betegszobát sterilizálták, azért hogyha valaki megfertőződik, akkor el tudják különíteni.

– Folyamatosan fertőtlenítjük a kezüket – mondta el ottjártunkkor Nagy Bernadett Beáta. – Szappant, kéztörlőket helyeztünk ki, és próbáljuk ránevelni a betérőket arra, hogyan kell helyesen és alaposan kezet mosni. Az idősebbeket, akik a vírus miatt veszélyeztetettebb helyzetben vannak, délután egy órától az intézmény szobáiban helyezzük el.

Mindenkinek elmondtuk, hogy ne menjen ki a közterületre, inkább maradjon itt a hajléktalanszállón. Kicsit ez nehézkesen megy, hiszen sok fedél nélküli szerint nincsen még vírusveszély. Az intézmény orvosa egyébként folyamatosan vizsgálja őket, és beszerzés alatt van egy digitális hőmérő is. Élelmiszerekből is beraktároztunk, vásároltunk konzerveket, vajat és zsírt is.

– Az erdőben élőkkel is igyekszünk felvenni a kapcsolatot – folytatta az intézményvezető. – Velük nagyon ritkán kerülünk kapcsolatba, általában akkor találkozunk csak, amikor bejönnek hozzánk ivóvízért. Akiket az utcán találtunk az elmúlt napokban, őket behoztuk az intézménybe. Itt lehetőségük volt fürdeni, lefertőtlenítettük őket és új ruhát is kaptak. Tanácsoljuk nekik, hogy most inkább ne fogjanak kezet másokkal, ne ölelgessék és ne puszilják meg egymást. Dolgozóink pedig maszkban és gumikesztyűben dolgoznak – tette hozzá.

Azt egyik fedél nélküli férfi elmondta: egyáltalán nem fél a koronavírus fertőzésétől, de vannak olyan barátai, akik nem mernek besétálni a belvárosba. Egy másik hajléktalan asszony, Béres Lászlóné pedig rendszeresen mos kezet és betartja a higiéniai szabályokat.