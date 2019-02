Az utcán várják a jó könyvek az olvasókat

Olvasni jó és olvasni élmény, bárhol, bármikor jót tesz az agynak és a léleknek.

Kaposváron bárki olvasnivalóhoz juthat jártában-keltében, aki szeretne. Ugyanis a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara Kaposvári Képzési Központja előtt jó kihasználtsággal működik az ETK Könyves Pont. – Nagyon jó dolognak tartom – mondta Gulner Ildikó, egyike a lelkes olvasóknak. – Én mindig viszek és, amire nincs szükségem, azt elhozom ide az ETK Könyves Pontra. Már állandó látogatónak számítok.

Az utcakönyvtárnak két fontos tulajdonsága van: ingyenes és önkéntes. A lényege, hogy akinek van megunt, régóta otthon porosodó könyve, az beteheti oda. S akár el is vihet olyat, ami megtetszik az ott sorakozó kínálatból.

Igazi kincsek is találhatók időnként az utcakönyvtárban, sőt még folyóiratokból is választhatnak a könyvmolyok. Egy szabály van, a visszahozott kötetek ne legyenek hiányosak, vagy olyan állapotúak, hogy ne lehessen elolvasni. Hiszen az olvasás élménye a lényeg, hogy minél több emberrel megosszuk azt.