Az utcára csalogatta a somogyiakat a karantén vége

A parkokban lazítottunk a karanténszabályok vidéki enyhítését követően, de szívesebben válogattunk már az élelmiszerboltokban is. Ez derült ki az egyik legnagyobb internetes cég, a Google statisztikájából, mely az okoseszközeink követésén alapul.

A jelentés a vállalkozás egyik térképes szolgáltatása alapján készül úgy, hogy a rendszer követi az okoseszközök mozgását, elraktározza a helyadatokat, majd azokból statisztikát készít.

A Google legfrissebb, május hetedikére vonatkozó országos mobilitási jelentéséből egyebek mellet az is kiderül, hogy a bázisidőszakhoz képest (ami a január harmadika és február hatodika közötti heteket jelenti) nem meglepő módon a munkahelyeken harmincnyolc százalékkal kevesebb időt töltöttek az emberek, otthon viszont tizenöt százalékkal többet voltak. Az adatokból az is látszik, hogy az élelmiszerüzletek, gyógyszertárak látogatottsága országosan nyolc százalékkal csökkent, a parkoké pedig négy százalékkal nőtt. A különböző állomásokon összesen negyvennégy százalékkal voltak kevesebbet az emberek, de a kiskereskedelmi és kikapcsolódási helyek látogatottsága is harminckettő százalékkal zuhant az említett bázisidőszakhoz képest.

Az országos adatokhoz viszonyítva Somogyban több helyen is eltérés tapasztalható. Ennek egyik oka az lehet, hogy május negyedikétől vidéken már több „lazító” intézkedés is életbe lépett. A megyében a parkok látogatottsága például meredeken, ötvenhat százalékkal emelkedett, az élelmiszerüzletek, gyógyszertáraké néggyel, a kiskereskedelmi és kikapcsolódási helyek látogatottsága pedig egy százalékkal volt magasabb.

Mátraházi Tibor pszichológus szerint a bezártság megszűnésével azonban nemcsak a szabadban eltöltött idő növekedett, hanem az emberek boldogságérzete is. – Még a nem szeretett munkahelyre is szívesebben mennek majd az emberek dolgozni, ebben biztos vagyok – fogalmazott a pszichológus. – A kiszabadulás érzése kivétel nélkül mindenkire jól hat és kialakul bennünk egy úgynevezett hurrá optimizmus, ezért sokaknak lesz a korábbinál jóval kellemesebb a közérzete. A közösségekbe viszont korántsem lesz egyszerű a visszatérés, mivel az emberek mostanra szinte teljesen elszoktak a társasági élettől. Úgy gondolom, hogy egy-két hét mindenképpen kell ahhoz, hogy ismét komfortosan és rendesen tudjanak majd dolgozni azok, akik bezártságban éltek.