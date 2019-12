Azt hitték ő lesz az előadó: 67 évesen kezdte meg egyetemi tanulmányait

A Kaposvári Egyetem legidősebb hallgatója 67 évesen kezdte meg felsőfokú tanulmányait, a legfiatalabb pedig néhány hónappal a 18-ik születésnapjának betöltése után.

Mindig is aktívan élt Jurmann Béla, aki 67 évesen kezdett el egyetemre járni. – Úgy éreztem, hogy ezzel tartozok önmagamnak – mondta kérdésünkre Jurmann Béla. – Voltak pénzügyi ismereteim, ezért kézenfekvőnek tűnt a Kaposvári Egyetem gazdasági- és vidékfejlesztési agrármérnök szakja. Ráadásul nyakamba szakadt a nyugdíjas életforma és azt mondtam: még mindig jobb, ha tanulok, mintsem sorozatokat nézzek reggeltől estig.

A friss diplomás nyugdíjas nappali tagozaton végezte el az alapképzést. Tehát minden nap járt az egyetemre és elvégezte például a testnevelés kurzust is, amely hallatán ismerőseim megkérdezték, komolyan gondolom-e – mesélte Jurmann Béla. – Én pedig azt válaszoltam: igen. Futottam is, igaz volt, hogy a második kör vége felé már csak sétáltam.

Az évfolyamtársakkal eleinte adódtak vicces szituációk. – Az első órák egyikén a nagy előadó előtt már többen vártak bebocsájtásra és amikor megérkeztem, nagy lelkesen köszöntgettek nekem – idézte fel az egykori hallgató. – Utóbb elmondták, azt hitték, én leszek az előadó.

Egy másik alkalommal egy nyugdíjas, óraadó professzor a Corvinus Egyetemről vállalati pénzügyet tanított a csoportnak. Az első közös óra elején lepakolta a dolgait a katedrán, tétovázott egy darabig, majd egyszer csak odament Jurmann Bélához és megkérdezte tőle: „Kolléga, ellenőrizni jött?” – Mondtam, hogy csak hallgatni – mesélte nevetve. – Kimondottan jól éreztem magam. Ráadásul két olyan esemény is volt az életemben, ami miatt különösen jó volt, hogy egyetemre járok. Elveszítettem a feleségemet, és egy nagyon komoly szívműtéten estem át – mondta. – A tanulással el tudtam terelni gondolataimat. Az egyetem most is hiányzik, de nem ülök otthon tétlenkedve: rendszeresen sportolok és sokat olvasok.

2001-ben született az egyetem legifjabb hallgatója

Három hónapja látogatja a kurzusokat a Kaposvári Egyetem legfiatalabb hallgatója, Hóbor Veronika. – Azért a gyógypedagógus szakot választottam, mert itt az állatasszisztált terápiával kapcsolatban is lehet kurzusokat felvenni – mondta lapunknak a 18 éves egyetemista. – Lovasterapeuta szeretnék majd lenni.

Nem meglepő módon Veronika a legfiatalabb a csoportjában, hiszen 2001-ben látta meg a napvilágot. – Annak idején előbb adtak iskolába, mert azt gondolták, ezzel nem lesz gond – mondta Hóbor Veronika. – Nem is lett, eddig minden iskolámban én voltam az osztály legfiatalabbja. Azon azért meglepődtem, hogy az egyetemen is én vagyok.

De azt mondta, nincs nagy korkülönbség közte és csoporttársai között, úgy érzi, jól döntött, hogy Kaposvárt választotta.