Babgulyást és langallót osztottak a lovagrend tagjai

Babgulyást osztott szombaton a Szent György Lovavrend Kaposváron: húsz éve karácsony előtt mindig megtartják a jótékonysági akciót. Több mint száz adag ételt főztek, s ruhát is adtak a jelentkezőknek.

– Odavagyok a levesért, ha bevágok egy nagyobb adagot, rögtön eltellek – mondta egy 49 éves férfi. – Szobafestő a szakmám, alkalmi munkát vállalok, karácsony előtt azonban egyre kevesebb a megrendelés. Anyagilag egy kicsit megszorultam, ráadásul kellemetlen betegséggel kínlódok, nemsokára kórházban műtenek. Szóval összejött minden, így most épp jókor van az akció. Nagyon kedvesek a lovagrend tagjai: finom ételt adnak, sőt, akinek ruha kell, az is választhat magának nadrágot vagy pólót.

Női pulóvert és sálat keresett egy negyvenes asszony, mielőtt a babgulyásért állt sorba. Párja beteg, így minden fillér kiadásra nagyon figyelnek. A nő először járt az ételosztáson, s meghatódva köszönte meg a segítséget.

– Forrón a legjobb: a babgulyás és a bor is – mosolyodott el egy nyugdíjas férfi, miközben kanalazta a gőzölgő levest. – Van itt ám minden finomság: langallót és csokit is kaptunk. Rendesek a házigazdák és annak külön örülök, hogy beszélgetnek is velünk. Jól esik, mivel magányosan élek, a gyermekem elköltözött. Az ünnepek mindig nehezen telnek, ám nem sajnáltatom magam: ezt a karácsonyt is túlélem majd, akárcsak a korábbit.

Babgulyás, kalács, langalló, szaloncukor, forralt bor és tea: a Szent György Lovagrend ezzel lepte meg a jótékonysági akcióra érkezőket. Knoll Gyula prior azt mondta: az első hívó szóra segítséget kaptak a helyi vállalkozóktól. A cukortól kezdve a húson át a lisztig számos terméket ajánlottak fel a cégek.

– Kaposvár a szeretet városa, a jószándékú emberek örömmel segítenek a rászorulókon – hangsúlyozta. – Ők tudják: aki ad, az lélekben kapja vissza a jóságot, s ez felülmúl mindent. Két évtizede tesszük a dolgunkat, s örömmel tölt el, hogy segíthetünk.

