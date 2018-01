Babócsán dőlt meg a melegrekord

Az 1975-ben mért melegcsúcsnál több helyen is magasabb volt a hőmérséklet az országban január 6-án szombaton, végül a Somogy megyei Babócsán rögzítették az új rekordot, 17,4 fokot.

Kaposváron pedig megdőlt a legmagasabb minimum-hőmérsékleti csúcs. Melegrekordnak számít, hogy szombaton az ország több pontján is 17 Celsius-fokot mértek, közölte az MTI. Kaposváron szombaton hajnalban is rekord meleg volt, a leghidegebb órákban is elérte a csaknem 10 fokot. Török László, az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa azt mondta: mostanáig az ezen a napon mért legmagasabb hőmérséklet 16,7 fok volt, amelyet 43 évvel ezelőtt Sopronban rögzítettek. Most azonban az országban több helyen is mértek 17 fok körüli hőmérsékletet, a legmagasabb értékeket pedig Somogyban.

Az általunk megkérdezett babócsaiak szerint beszédtéma a szokatlanul enyhe idő a faluban, szerintük a település jó fekvése okozza a kedvező klímát. A hétvégén többen rövid ujjú felsőruházatban jártak-keltek a községben, sokan a szabadban talált hóvirágokról szóló fotókat posztoltak a neten. A kiskertekben már zöldell a saláta, és rügyezik a tulipánfa – a helyiek azonban egy kicsit tartanak attól, nehogy visszatérjenek a fagyok.