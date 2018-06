Balaton Classic: veteránautók versengnek a tó körül

Szombaton már a Balaton-felvidéken autózik az a több mint 100 veterán jármű, amelyek a Balaton Classic versenyen teljesítik feladataikat. Tizenegyedszerre álltak ma reggel rajthoz az utók Balatonalmádiban, előző este azonban még Siófokon volt a csapat.

Pénteken Siófok Fő terén tartották a Balaton Classic veterán autós verseny prológját, ahol az érdeklődők több mint 40 féle különböző oldtimert csodálhattak meg. A hazai veterán autó tulajdonosok mellett többek között német, olasz és izraeli résztvevők is rajthoz álltak, az autókat és a bent ülőket pénteken sorra mutatta be a főszervező Pétervári Attila, aki arról is beszélt, hogy a Balaton Classic nem egy gyorsasági, sokkal inkább ügyességi verseny.

Az autókban ülő sofőröknek és navigátoraiknak meghatározott itiner alapján kell teljesítenie a közel 250 kilométeres távot a Balaton-felvidéken. A látványos útvonalon haladó verseny ezáltal turisztikai szempontból is jelentős.

Az egyes szakaszokat (etapok) meghatározott idő alatt kell a csapatoknak teljesíteni úgy, hogy a következő ellenőrző pontra egy előre megadott percen belül érkezzenek, tehát az ellenőrző vonalon történő áthaladásra 59 másodperce van minden egyes csapatnak. Az útvonalon több látható és titkos pecsétet is össze kell gyűjteni, valamint egyéb feladatok is előfordulhatnak.