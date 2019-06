Balaton-parti Kft.: A karaván halad!

Ingyenes wifi majd tízezer embernek, 21. századi játszóterek, új vizesblokkok és sportpályák. Ime néhány a Balaton-parti Kft. legutóbbi fejlesztései közül.

A társaság sikeres volt a Magyar Turisztikai Ügynökség strandfejlesztésre kiírt pályázatán. Június végére (határidőre) mintegy 300 millió forintból megújul az Ezüst- és az Aranypart. További 192 millió forintból pedig a közeljövőben új vizesblokkokat alakítanak ki. A beruházásoknak köszönhetően a siófoki Arany- és Ezüstpart a Balaton egyik legkedveltebb és legmodernebb fürdőhelyévé válik. Más településeken a helyi önkormányzat pályázott. Siófokon a Balaton-parti Kft tette ezt, mert nem akarta veszni hagyni a vissza nem térítendő forrás lehetőségét.

Pintér Tamás, a Balaton-parti Kft. ügyvezető igazgatója, akinek a siófoki képviselő testület határozatlan időre hosszabbította meg ügyvezetői pozícióját, azt vallja: a lehetőség megragadása felelősség, s ha a megoldásra és nem a kifogás keresésére fordítjuk az energiát, a siker nem marad el. – Ahhoz, hogy nyerhessünk, legalább pályázni kell – mondta.

– 2016. november elseje óta vezetem a kft.–t, mínusz 114 millió forint volt az adózott eredményünk, tavaly mínusz 19 millió, idén pedig már nyereségessé válunk – tette hozzá Pintér Tamás. – Mindezt úgy értük el, hogy folyamatosan növeltük a béreket, ezáltal csökkent az elvándorlás, meg tudtuk tartani a dolgozókat.

– Mivel 600 millió forint adósságtól szabadultunk meg az elmúlt 3 évben, így szerencsére nem volt szükségünk az önkormányzat tőkeinjekciójára sem. Az ügyvezető hangsúlyozta: számos újítást valósítottak meg az elmúlt egy évben a város strandjain. Az Ezüstparton például 750 méteren cserélték ki a burkolatot, emellett öltözőket és értékmegőrzőket telepítettek. Arra a felvetésre, hogy nem mindenki örül őszintén a fejlesztéseknek, s ennek a közösségi oldalakon felelős vezetők is hangot adnak, azt mondta: a munkát mindig az elért eredmény minősíti hitelesen. Írogatni, riogatni, féligazságokkal operálni könnyű, de nem attól lesz több, elégedettebb helybéli és visszajáró, Siófokra visszavágyó vendég. – Büszke vagyok a munkatársaimra, s csak azt ígérhetem: a jövőben is sokat dolgozunk, pályázni is fogunk, fejlesztjük a strandjainkat, a feltételeinket, mert Siófoknak nem ellenállónak, hanem ellenállhatatlannak kell lennie. Egy üdülőváros versenyképességének ugyanis ez a titka!