Balaton Sound: Zacher Gábor ad tanácsokat a bulizóknak

Az idei Balaton Sound egyik legfontosabb újításának tartják azt a programot, ami a fesztiválozók biztonságára koncentrál, hiszen mint a legtöbb rendezvényre, így a Balaton Soundra is minden évben több tízezer fiatal látogat ki. Többek között Zacher Gábor toxikológus is tanácsokat ad a bulizóknak.

Tapasztalat, hogy a nagy számok törvénye alapján is minden fesztiválon jócskán akadnak olyan fiatalok, akik nem feltétlenül vannak tisztában saját határaikkal és korlátaikkal. – Nekik próbáltunk segíteni azzal, hogy felkértük a különböző biztonsági területek szakértőit, többek között Zacher Gábor toxikológust, Hevesi Krisztina szexuálpszichológust és olyan emblematikus figurákat is mint DJ Metzker Viktória, hogy a segítségükkel ráirányítsuk a figyelmet a fesztiválozással összefüggő problémákra és veszélyekre – mondta Fülöp Zoltán fesztiváligazgató. – A program keretében vasárnapig mintegy 80 önkéntes tartózkodik a fesztivál területén, akiktől bármikor lehet segítséget kérni. Emellett egy chatbotot is működtetnek a szervezők, így a fiatalok a telefonjukon keresztül Facebook Messengeren keresztül jelezhetik, ha gondjuk van.

S, hogy mit tanácsol a toxikológus a fesztiválozóknak. Zacher Gábor a Soundon többször látható kisfilmben is arra hívja fel a figyelmet, hogy a kábítószer egyetlenegy dolgot tesz, megváltoztat, ráadásul úgy, hogy a változás folyamatába alapvetően már nincs beleszólása a fiataloknak. A másik téma az alkohol. Lehet szépíteni, de ez az, ami nélkül nem múlik el a buli. Ezzel kapcsolatban is van jó tanácsa a sokat tapasztalt szakembernek. A harmadik pohár már nem szükséges, mert míg az első kettő legfeljebb mosolygósabbá és lazábbá tesz, addig a harmadik következménye, hogy onnan többnyire nincs megállás.

A jó tanácsok sorát Hevesi Krisztina szexuálpszichológus azzal egészíti ki, hogy a célnak az élménygyűjtő fesztiválozásnak kell lennie. – A biztonságos viselkedéshez hozzátartozik, hogy ne keveredjünk olyan kalandba, amit másnap megbánunk – tanácsolja a szexuálpszichológus, aki a fiatalok egyik problémájának tartja, hogy a virtuális világból és a filmekből vett minták miatt az azonnali örömszerzést hajhásszák, ez pedig torzítja a közvetlen emberi kapcsolataikat.

Az előbbieknél hétköznapibb gondokra irányítja rá a figyelmet Metzker Viktória, aki DJ-ként is tapasztalt fesztiválozónak számít, és azt is látja, hogy a fesztiválok közönsége egyre fiatalodik. Ismert emberként követői között is számos tizenéves akad, akiket arra próbál terelni, hogy ne csak az öltözködésükre figyeljenek oda, de arra, is hogy a pultnál állva se lankadjon a figyelmük, mert bármit az italukba csempészhetnek.