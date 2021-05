Nem a horgászok miatt burjánzott az alga a Balatonon

Közös sajtótájékoztató keretében számolt be Nagy István agrárminiszter és Szári Zsolt, a Balaton élővilágáért felelős miniszteri biztos egy frissen készült tanulmányról. A kutatást a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. és a Balatoni Limnológiai Intézet közösen készítették, hogy felmérjék, milyen hatással van a horgász etetőanyagok által bejuttatott foszfor a tó élővilágára.

– A halgazdálkodás és a horgászat felől nem érkezhetett olyan mértékű tápanyag terhelés, amely érdemben befolyásolhatta a tó vízminőségét, vagy szerepet játszhatott a 2019-es algavirágzásban – szögezte le a miniszteri biztos. – Én azt gondolom, hogy nem jelent számottevő negatív hatást az etetés jelenleg a Balaton tápanyagforgalmi egyensúlyára.

Szári Zsolt elmondta: hosszabb távon vannak olyan trendek, amelyekre figyelni kell, hogy az élővilágot megőrizzük, de ezek azonosítása is a miniszteri biztos feladata.

– Szeretnénk nyomon követni, minek következtében fordul elő algavirágzás – mondta Nagy István agrárminiszter a siófoki sajtótájékoztatón. – Tudni szeretnénk, hogy mit kell tennünk ennek megelőzésére, hogy azt a kompromisszumot megtaláljuk, ami a fürdőzők számára kiváló minőséget biztosít, de a balatoni élővilág számára is egy kiváló minőségű víz lehessen.

További kutatások szükségesek

Az említett tanulmány több további kutatást is javasol a Balatonon, tekintettel a horgászati szokások folyamatos változására, fontos lesz hasonló vizsgálatokat legalább ötévente megismételni. De a vizekbe juttatott etetőanyagok mennyiségének és összetételének felmérése, monitorozása is szükséges lesz, valamint javasolja az etetőanyagok hasznosulásának és bomlásának vizsgálatát vizeinkben, illetve az etetőanyagoknak az őket fogyasztó szervezetekre és a vízi anyagforgalomra gyakorolt hatásának vizsgálatát. A tanulmány számottevő foszformérleg romlás esetén beavatkozási lehetőségeket is felsorol, így megfontolandónak jelölte meg a felhasználható etetőanyag mennyiségének és minőségének szabályozását, valamint célszerű lenne a gyártók számára előírni, hogy a termékeken tüntessék fel azok foszfortartalmát. Így a környezettudatos horgászok könnyebben választhatnának olyan terméket, ami kevésbé terheli a környezetet. Tájékoztató kampányokat lehetne szervezni a horgászok számára a környezettudatos etetőanyag használatról. S azt is javasolja, hogy a szelektív halászat révén foszfort vonják ki a szakemberek az ökoszisztéma belső készletéből, amennyiben azt a halállomány túlzott mérete vagy kedvezőtlen szerkezete is indokolja.