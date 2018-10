Balatoni meghívókat küldtek az űrbe

Magasba repítették azt a balatoni festményt, amelynek segítségével az őszi balatoni rendezvényekre szeretnék felhívni a figyelmet.

A kép mellé borkóstolókra szóló meghívókat is mellékeltek, amelyek megtalálói ingyenesen tesztelhetik a Nyitott Balaton akció idején kapuikat kitáró pincészetek borait. Az eseményekre húszezer embert várnak.

A magyar meteorológusok napi rendszerességgel engednek fel olyan ballonokat, melyek az űr határáig jutnak el, majd a légköri mérések végeztével, visszahullanak a földre. Egy ilyen léggömb segítségével népszerűsítették a balatoni eseményeket is.

A meteorológiai ballonra egy festményt akasztottak, amely 34 kilométeres magasságban érte el a légkör határát. A Kárpát-medence felett lebegő képpel Vig Attila festő, a kortárs művészetek fontosságára akarta felhívni a figyelmet.

– Képletesen az egész ország, sőt Európa lakói is egyszerre „láthatják” a balatoni tájat ábrázoló festményt – mondta a start előtt az alkotó.

Az akció érdekessége: hogy a festmény mellé speciális meghívókat is csomagoltak. Ezek olyan programokra szólnak, amelyeket a Nyitott Balaton akció idején (október 5. – november 4.), több mint húsz településen szerveznek. Az űrbe küldött csomagba tettek múzeumi belépőket, borkóstolókra jegyeket, szállodai kedvezményre jogosító kuponokat is.

A szervezők a speciális meghívóval külön fel szeretnék hívni a figyelmet többek között a II. Alsóörsi Palacsinta Fesztiválra, a Nagybereki Töpörtyű Fesztiválra, a badacsonyi Bortriatlon eseményére, a balatongyöröki Becehegyi Bortúrára, a Siófoki Halfesztiválra, a Tök jó Zalakaroson rendezvényére, vagy arra a napokig tartó hévízi eseményre, amely minden évben a müncheni sörfesztivált idéző ételekkel, italokkal várja a vendégeket.

Az akció keretében külön figyelmet szentelnek a gyerekeknek is. Jó példa erre a gyenesdiási tematikus programsorozat is, amely a Természet Házában izgalmas geológiai, élőhelyismereti eseményekkel várja a családokat. De a legkisebbeket több helyen várja majd Füred Kapitány is, a balatoni mesehős, aki Csapody Kinga, Irány a Balaton című mesekönyve alapján szervez kincsvadászatokat. Ezzel párhuzamosan Balatonföldváron is tartanak mesetúrát és kalandos oknyomozó sétákat.

– A Balaton körül zajló eseményekre húszezer látogatót várunk – mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke. – Alapvető célunk megmutatni, hogy a Balaton Régió nem csak a nyári, fürdőzésre alkalmas időszakban jelenthet vonzó úti célt a turisták számára, hanem a tavaszi és őszi időszakban is képes olyan kínálatot biztosítani, amiért érdemes ideutazni – folytatta a szakember.

A meghívókat csütörtökön indították útjára, és információink szerint vasárnap landolt hazánk keleti részén, Kunszentmiklós térségében.