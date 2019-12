Balatonivá kellene tenni a szakképzést

A balatoniság fogalmát a szakképzésben is alkalmazni kellene, hiszen a tóparti vállalkozások munkaerő piaci igényei ugyanazok függetlenül attól, hogy melyik megyében, esetleg az északi vagy a déli parton működnek.

Erről is beszélt Szamosi Lóránt a Siófoki Szakképzési Centrum kancellárja azon a keddi, siófoki szakmai rendezvényen, ahol a mikor- kis- és középvállalkozások illetve a nagyvállalatok dolgozóinak képzését biztosító programokról esett szó. Szamosi Lóránt szerint akár egy egységes balatoni szakképzési centrum létrehozására is szükség lehet annak érdekében, hogy a Balaton régióban működő vállalkozások számára az iskolák megfelelő képzettségű és elegendő számú szakembert tudjanak biztosítani.

A felnőttképzés terén a cégek egy európai uniós pályázatnak köszönhetően kaptak lehetőséget arra, hogy különböző képzéseket indítsanak, ennek a programnak a tapasztalatairól is beszélgettek a tegnapi rendezvény résztvevői. Mint kiderült: a Siófoki Szakképzési Centrum a térség nagyvállalataival együttműködve többek között nyelvi képzéseket szervez a cégek munkavállalói számára, de a már említett a pályázatnak a keretében valósult meg Balatoni Hajózási Zrt-vel közös hajózási technikus képzés is. Az oktatás jövője a szakemberek szerint mindenképpen a hasonló, vállalati együttműködésekkel támogatott képzések indításában rejlik, de a nagyvállalatok mellett a kis- és a közepes cégek igényeire is nyitott a szakképzés. A kisebb vállalkozások azonban nem biztos, hogy meg tudják határozni, hogy közép- vagy hosszú távon mennyi és milyen képzettségű munkatársra lenne szükségük.