Balázs Tibor szerint változni képes a jó iskola

Miniszteri elismerő oklevelet kapott Balázs Tibor, a kaposvári Kinizsi Pál élelmiszeripari szakgimnázium és szakközépiskola igazgatója. Nagy István agrárminiszter adta át az elismerést Budapesten az 54 éves kaposvári intézményvezetőnek.

– A véletlennek köszönhetem, hogy a Kinizsi szakközépiskolában helyezkedtem el – mondta Balázs Tibor. – A budapesti műszaki egyetemre jártam, végzős voltam, amikor egy tanári állást ajánlottak. Jól döntöttem, kiváló csapat dolgozott már annak idején is itt. Akkor kezdtem a pályát, amikor híre-hamva sem volt még az internetnek, a tervezéskor pauszpapírt használtam és csőtollal rajzoltam. Diplomamunkaként egy paradicsomlé-csomagoló gépet állítottam össze. A műszaki újdonságok és a sokat ígérő fejlesztések azóta is foglalkoztatnak.

Balázs Tibor az élelmiszeripari gépészmérnök diplomáját egy mérnök-tanári oklevéllel toldotta meg. Kezdő tanárként a tejipari osztály diákjait tanította, nagy részük a szakmában helyezkedett el, s büszkén említi, hogy a későbbi tanítványai közül többen tovább léptek: egyesek leérettségiztek, mások diplomát szereztek. Az utóbbi időben nyolc egykori tanulójuk szaktanárként állt munkába.

A díjazott pedagógus azt mondta: mára gyökeresen megváltozott a világ, munkatársaival igyekeznek átadni azt a plusz tudást, szakismeretet, ami a kamaszok boldogulását segíti.

– Sikerként értékelem azt is, hogy eredményesen készítettük fel a hátrányos helyzetű fiatalokat – hangsúlyozta. – Korábban olyan vak diákot is tanítottunk, aki főiskolát végzett, s az új tanévben is több hallássérült tanuló nálunk sajátítja el a pékszakma fortélyait. Az oktatásban óriási szerepe van a motivációnak: ha a fiatalok felismerik, hogy van értelme a tanulásnak, akkor lenyűgöző teljesítményre képesek. Le a kalappal a tehetséges, szorgalmas ifjak előtt, akik az országos versenyeken is helytálltak: péktanulónk harmadik helyen végzett, az édesiparisok második és negyedik helyezést hoztak el.

Balázs Tibor 40 éves korától vezeti a középiskolát, nyáron – immár negyedik alkalommal – újabb öt esztendőre kapott bizalmat. A napi feladatokon kívül tudatosan időt, energiát fordít a feltöltődésre, szerinte az így szerzett élmény, ismeret később is hasznára válhat. A barkácsolás régi hobbija: a vakációban elkészült kerti asztal mellett egy konyhabútor dicséri felkészültségét. Kosárfonásból OKJ-papírt szerzett, napokban egy kenyértartó kosárral lepte meg ismerősét. S másik szenvedélye a teke, több mint tíz éven át játszott a városi amatőr bajnokságban, míg a tollaslabda is szívéhez nőtt, kollégáival gyakran vívnak izgalmas meccseket.

Piacképes tudás

– A bizalom jele, ha egy végzős diák testvére vagy barátja az iskolánkat választja – mondta Balázs Tibor. – Az külön öröm, ha a szülők után a gyermekek is nálunk szerzik meg a szakmai alapokat. Erre is van példa, s azzal indokolták a családi döntést, hogy a piacképes végzettség birtokában könnyű elhelyezkedni.

Stratégiai ágazat az élelmiszeripar

– Kaposváron stratégiai ágazat az élelmiszeripar, a jövőre nézve is fontos feladat, hogy az intézményünk megőrizze meghatározó szerepét a szakképzésben – mondta Balázs Tibor. – A hentes, a pék és az édesipari termékgyártó szakon kívül a 2019–2020-as tanévben újból elindítjuk a pékcukrász képzést.

Közel 250 tanulót oktatunk Kaposváron, s már megtartottuk a gyakorlati képzéssel kapcsolatos egyeztetéseket, a kinizsis diákok két-két helyi pékségbe és húsüzembe járnak gyakorlatot szerezni. Élesben, azaz valódi munkahelyi körülmények között dolgoznak, s meggyőződésem, hogy ez javukra válik.