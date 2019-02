Bántja a szemét, hát felszedi

Egyre többen csatlakoznak az egyik közösségi média szemétgyűjtő felhívásához. A felhasználók egy általuk meghatározott helyen összegyűjtik a szemetet és a teli zsákról egy fényképet osztanak meg az oldalon.

Ez inspirálta a hetesi Nagy Renátát. Az anyuka már több zsáknyi szemetet szedett össze lakóhelyén.

– Amikor hazafelé jövök a templomkerten keresztül, szemet szúr ez a sok eldobált palack, sörösdoboz – mutatta a sok eldobott hulladékot Nagy Renáta. – Megfogadtam, hogy amikor elolvad a hó, az lesz az első, hogy összeszedem.

A fiatal anyuka már több zsáknyi szemetet gyűjtött össze lakóhelye környékén. Re­náta növénytermesztéssel is foglalkozik, de nemcsak ezért fontos számára a környezettudatosság. Azt szeretné, ha példát tudna mutatni az embereknek és kislányának ezzel a kezdeményezéssel. – Jó lenne, ha egyre többen éreznék fontosnak a lakóhelyük rendezettségét – mondta. – Számomra elengedhetetlen, hogy tiszta legyen a környezetem és az is, hogy jó példát mutassak a kislányomnak. Sokszor együtt megyünk ki a parkba és szedjük a szemetet. Szerintem teljesen természetesnek kellene, hogy legyen, ha valaki szemetet lát, azt felszedje. De azt is fontosnak érzem, hogy figyeljünk egymásra. Ha valaki például elesik, akkor azt felsegítjük. Arra szeretnék ösztönözni mindenkit, ha tudunk tenni valamit másokért, akkor azt tegyük is meg – magyarázza a kezdeményezése célját Renáta.

Az anyuka egyébként először a közösségi médiában olvasott a felhívásról, amelyhez bárki csatlakozhat. A közösségi oldalakon látszik, hogy egyre többen vesznek részt a szemétgyűjtő akcióban, és teszik rendbe környezetüket a fiataloktól az idősebb korosztályig.