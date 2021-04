Bár volt beteg, beoltatja magát a HR-vezető, amint lehetséges

Gazdag Viktória, a Fusetech Kft. HR-vezetője is jelentkezett a koronavírus elleni vakcinára, ám időközben elkapta a fertőzést, ezért csak később hívják oltásra. Bármelyik oltóanyagot elfogadná, tudja, óriási kincs az egészség.

A fiatal nő március elején tíz napot töltött karanténban. Fáradtság, gyengeség, s átmeneti szaglás- és ízlelésvesztés: a koronavírus nála ezt okozta. Gazdag Viktória szerencsére gyorsan felépült, s ismét teljes erőbedobással látja el feladatát. Tudatosan óvja egészségét, sokat van szabad levegőn, a Desedánál is rendszeresen sétál.

– A betegség miatt a közvetlen környezetemből is többen szorultak kórházi kezelésre – hangsúlyozta. – A védettség oltással megszerezhető, épp ezért hihetetlenül fontos a vakcina. A családban és baráti körben sokakkal beszélgettem a koronavírus elleni védekezésről, s megnyugtató számomra, hogy döntő hányaduk regisztrált. Kizárólag a jelentős mértékű átoltottság adhat esélyt arra, hogy a megszokott keretek között éljük újra az életünket. Mivel elég sokat szoktam utazni, jó lenne, ha erre ismét lehetőség nyílna.

Megelőzéspárti

Gazdag Viktória szerint továbbra is fontos a megelőzés. Erre munkahelyén is kiemelt figyelmet fordítanak, így többek közt az étkezésre is szigorú előírások vonatkoznak. Míg a járvány előtt négyen ülhettek egy asztalhoz, addig most csupán ketten, belépéskor kötelező a testhőmérséklet-mérés, akárcsak az irodákban, termekben a szellőztetés. Gazdag Viktória több ismerőse másodszor is elkapta a vírust, s volt, akinél durvábbak voltak a tünetek, mint először.