Barack, dinnye, nyári alma – gyümölcskavalkád a piacon

Viszik a csemegekukoricát, a barackot és a dinnyét is a kaposvári nagypiacon.

– Nem tudom olyan gyorsan kicsomagolni a levélből, amennyire keresik – mondta az egyik termelő. Nagy volt ugyanis a keletje a csemegekukoricának a kaposvári nagypiacon. Csövenként már 80-100 forintért lehetett kapni.

– Hoztam sárgabarackot, de nem lesz belőle sok. Sokat elvitt a fagy és hamar le is érik – mondta Mária. A cserénfai őstermelő hozzátette: portékáját hatszázért adja, nyári almáját pedig háromszázért. Kilenc órára már üres volt egyik gyümölcsös ládája.

– Mióta a nárciszom elnyílott most vagyok itt először, azóta nem voltam. Kis gyalult tököt, sóskát, spenótot hoztam meg zöldségzöldet – mondta Bíró Zoltánné. Az őstermelőnél josta is található, amely az egres és a feketeribizke keresztezése. – Bogyójában sok a C-vitamin, szörpöt és lekvárt készítek belőle. Nyolcszázért adom kilóját – tette hozzá a toponári őstermelő.

A csarnok felé haladva színesebbnél színesebb kardvirágok, hortenziák láthatók csokrokba kötve. De napraforgó és margaréta is megtalálható a standok vázáiban.

Zöldségből sincs hiány, paprika, paradicsom és apróbb eltenni való uborkából is nagy a választék. Piroslanak a mézédes magyar dinnyék is. Lehet negyedbe, félbe és egészbe is kapni. Kilója 200 forint körül alakul. A csíkos héjú megy a legjobban. Zsenge sárga és fehérrépát is találni, de új burgonya és zsenge fokhagyma is az asztalok állandó szereplői. Kisebb, nagyobb cukkiniket is találni és a csillagtök is feltűnik már egy-egy asztalon.