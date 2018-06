Barangolások a Balaton borászataiban

Borkultúra táborba invitálta a Balaton Múzeum a Keszthelyi Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskola diákjait. A fiatalok egy héten keresztül betekinthetnek a Balaton körül működő különböző méretű és technológiát alkalmazó borászatok működésébe.

Az első napon a kéthelyi Kristinus Borbirtokot látogatták meg a turizmus-vendéglátásszervező szakos diákok, akik között pincér és szakács tanulók is voltak. A program lényege nem a borkóstolás volt, hanem a borkészítés történeti gyökereinek megismerése. A fiatalok megtudhatták, hogy mi a különbség a hordós és a tartályos érlelés között és egy modern prést is megtekinthettek.

A tábor ötlete Gyánó Szilvia néprajzos-muzeológustól származik, s az utazás költségét egy sikeres Emberi Erőforrás Operatív Programból finanszírozott pályázatból oldják meg.

Miután a gyerekek megtekintették a dél-Balaton egyik legnagyobb és legmodernebb borászatát, sétát tettek a kéthelyi szőlőhegyen, ahol megtekintették a régi, nádfedeles, vertfalú pincéket is. Hiszen, mint azt Gyánó Szilvia kérdésünkre elmondta: a borkultúrába beletartozik az építészet is, ahogyan a gasztronómia is. – A bor nem csak arról szól, hogy felbontunk egy üveget – mondta a Balaton Múzeum muzeológusa. – Azon túl, hogy a megtermelt italt eladják, számos lehetőséget rejt magában a borkultúra.

A nem mindennapi tábor a Badacsonyban folytatódik tovább, majd a fiatalok meglátogatják a balatonberényi és balatonkeresztúri szőlőhegyet is, ezután a cserszegtomaji Georgikon Tangazdaságba tesznek látogatást.