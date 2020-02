Barkával és jácinttal nézett be a tavasz a piacra

Foghíjas standok meredtek ránk pénteki piac túránk alkalmával. Azért a viharos szél összefújta így is a vásárlókat.

A pénteken is dolgozó kereskedőknél komoly sorok alakultak ki. S természetesen így is beszerezhettünk minden szükséges alapanyagot egy ízletes ebédhez, a tojást a hétvégi süteményhez, de ha nem kaptunk babot a multiban, a piacon az is volt bőven.

Csak úgy rikítottak a narancs és mandarin halmok a piaccsarnokban, s körülöttük hangyaként nyüzsögtek a vásárlók. Hiszen habár már napfényeivel csalogat a szabadba az ébredező tavasz, de azért még tél van. Ezt bizonyítja, hogy volt olyan kereskedő, aki néhány kosárnyi szaloncukrot kínált eladásra. Ez aztán emlékeztetett minket is, hogy nem is olyan rég még karácsonyfát díszítettünk.

Így aztán mi is úgy tettünk, mint sokan a piacon, felkerestük a mézet kínáló termelőket a kaposvári Nagypiacon. – Tegyen bele egy kis gyömbért, úgy jobban hat – biztatta vásárlóját egy őstermelő az ősi elixír elkészítésére.

A közelgő tavasz hangulatát a nyomokban felbukkanó húsvéti dekorációk és a kötegekben felvásárolt barkák is elhozták a piacra. No meg a primulák és jácintok, amelyek már illatukkal is hirdetik: küszöbön a kikelet.