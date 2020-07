Bárki randizhat egy jó magyar borral

Jó bornak is kell a cégér szokták mondani, de az is tény, hogy a magyar fiataloknak szükségük van iránymutatásra, ha borfogyasztásról van szó. Legalábbis erre engedett következtetni a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által végzett kutatás, amely szerint a fiatal felnőttek ismeretei hiányosak az isteni nedűvel kapcsolatban.

Ráadásul a felmérés azt is kimutatta, hogy nem feltétlenül jellemző a minőségi borélvezet esetükben.

Ezért a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) „Jó bor”címmel oktató kampányt indított, amellyel a fiatalok borfogyasztási szokásait igyekszik minőségi mederbe terelni.

A 20 és 35 éves korosztály borfogyasztási szokásait vizsgálták a szakemberek, valamint gondolkodásmódjukat, magatartásukat. Az eredmények egyértelműen azt mutatták, hogy új eszközök és új csatornák kellenek ahhoz, hogy a korosztályt megszólítsák, valamint segítsék tájékozódásukat a méltán híres magyar nedűk világában.

Ezért indult el a www.magyarborod.hu weboldal, ahol olyan menüpontokkal és aktivitásokkal találkozhatnak az érdeklődők, mint a borrandi kvíz vagy borsznob képző. Előbbi személyiségüknek megfelelő bort ajánl, míg utóbbi az okos kóstolás fogásait mutatja be a felhasználónak.

A weboldalon szótár is található, amelyből az is kiderül, hogy a „barik” nem pelyhes jószágokat takar, s az is, hogy az animális bort a vegánok is fogyaszthatják.

Légli Ottó, balatonlellei borász, a HNT elnöke a kampányról azt mondta: kiemelten fontos a fiatalok mértéktartó borfogyasztásra nevelése. – Kiemelt célunk bemutatni a fiatalok számára a felelősségteljes és tudatos borfogyasztást – mondta Légli Ottó. – Az edukációval összeköthető, saját forrásból megvalósított promóció a magyar borért szól, valamint a fiatal generációnak a magyar borral és annak hagyományaival való megismertetéséről.”

A kampány népszerűsítését kültéri plakátok, rádiós és digitális hirdetések, de ezentúl a magyar borok előnyeivel a közösségi médiában is találkozhatunk.