Bármilyen krízisben számíthattak a központra

Több mint 1500 tanácsadási alkalmat tartott az elmúlt négy évben a kaposvári székhelyű Dél-dunántúli Regionális Krízisambulancia.

A program 2017. novemberben kezdődött el, az ambulancia 2018 januárjától fogadta azokat, akik segítségre szorultak.

Biró Dániel, a Borostyánvirág Anyaotthon vezetője, a projekt menedzsere a kaposvári Inkubátorházban rendezett csütörtöki programzárón elmondta, hogy az országban elsőként Kaposváron indult el a szolgáltatás, amelynek célja az volt, hogy a kapcsolati erőszak által érintetteknek akár a családi problémájuk legelején is segítséget tudjanak nyújtani.

Biró Dániel kiemelte, nem csak nők, férfiak is részt vehettek a programban, erre volt is példa az elmúlt időszakban. A krízisambulancián pszichológiai, mentálhigiénés és jogi tanácsot adtak, valamint rendőrségi ügyekben is ingyenes segítséget nyújtottak. – A régióban olyan jellegű prevenciós tevékenységet, társadalmi tudatformálást is végeztünk, ami az erőszakmentességről szólt – hangsúlyozta Biró Dániel. – A kitelepüléses tanácsadásainkat a koronavírus-járvány tavaly év elején nagyban nehezítette, ezért több programot is az online térben rendeztünk meg. Ez korábban nem volt nálunk gyakorlat, de azt tapasztaltuk, hogy jól működött – mondta az anyaotthon vezetője.

Biró Dániel kiemelte, a programot az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) több mint 61 és fél milliós támogatásából valósították meg. A krízisközpontnak három főállású dolgozója van, de külsős szakemberek is segítették a bajbajutottakat. A program október 31-én zárul, a szolgáltatást azonban a jövőben is szeretnék folytatni. Dér Tamás, Kaposvár alpolgármestere az eseményen elmondta, a krízisközpont pótolhatatlan feladatokat lát el, munkájuk követendő példa.