Batman is volt a Gyermekkert óvoda farsangján

A katona, Batman, és nindzsamaskarás apróságokon kívül hercegkisasszonyok és egérkék is farsangoltak pénteken a Gyermekkert óvodában. Rövidesen ismét felújítás helyszíne lesz az intézmény.

Nemrég korszerűsítették a fűtésrendszert, ennek során kicserélték a radiátorokat, s a mosdókat is rendbe tették. Karsai József polgármester azt mondta: az épület korszerűsítését lépésről lépésre végzik el, a munkát pályázati források segítik. – Hamarosan a tálalókonyhát újítja fel a kivitelező – közölte. – A burkolat, a vezetékek és a világítás korszerűsítését is elkezdjük, s egy kerítés is épül.

Bőthe Istvánné óvodavezető elmondta: öt éve még csak 79 ovisról gondoskodtak, most 113 kisgyermek jár hozzájuk, köztük 14 a környékbeli falvakból.