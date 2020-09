Becsületkasszás volt a repülés Balatonkeresztúron

Pálfi Tamást nemrégiben az alsóbélatelepi II.Rákóczi Ferenc Gyermekotthon udvarán álló haranglábat újította fel, alig múlt el néhány hét, újra akcióba lendült: jótékonysági pilóta találkozót rendezett a gyermekvédelemben nevelkedő gyermekek javára.

Szombaton csaknem húsz jótékonykodó pilóta landolt gépével a balatonkeresztúri repülőtéren. Ezen a napon nem szabták meg, mennyiért viszik levegőbe a reptérre látogatókat, becsületkasszát szerveztek, mindenki annyit dobhatott bele, amennyit neki megért a repülés. A pilóták fejenként tízezer forintos alapot tettek a kasszába, ezzel támogatva a gyermekvédelmi intézményt.

– A pandémia második hulláma a nyakunkon van – mondta Tóth Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon megbízott igazgatója. – Ha a gyerekek esetleg nem hagyhatják el az otthont, nekik traumát jelent. Szeretnénk csökkenteni a bezártság érzését. Ezért úgy gondoltuk, hogy a befolyt összeget társasjátékokra, szabadidős eszközökre költjük. Az adományból valamennyi telephelyünk részesül – mondta Tóth Ildikó. A fiatalokat a jótékonysági nap szervezője, Pálfi Tamás vezette körbe a reptéren. Ő maga is az alsóbélatelepi gyermekotthonban nőtt fel. Most vállalkozóként dolgozik és hobbija a repülés.

– Jakabszálláson egyszer háromszáz óvodást láttunk vendégül. – Most gondoltam egyet a barátaimmal, hogy azokat a gyerekeket hívjuk el, akik még nem láttak közelről repülőgépet, és belátható időn belül nem is fognak – tette hozzá…

– Mindenkiből lehet pilóta, aki szeretne azzá válni, csak kitartás kell hozzá – mondta Faragó István, aki egy magyar gyártmányú, igen modern gépet hozott a találkozóra. A kompozitból készült repülőt magyar tulajdonú gyárban, magyar mérnökök terve alapján, magyar gyártású elemekből készítik.

– A nagy teherbírású, ám roppant könnyű kompozit alapanyag is a gyárban készül, hogy zökkenőmentesebb legyen a munka – avatott be Tarány Regina, a Magnus Aircraft marketing vezetője. – Vannak hazánkban más, repülőgép-alkatrészt gyártó üzemek, de mi vagyunk az egyedüliek, akik komplett repülőket gyártunk. mondta. A modern, igazán sportos és könnyű gép mellett kontrasztként állt az a dupla szárnyú, első világháborús modell, amelyet Bartha Csaba házilag épített össze.

– Az én gépem lassan repül, az anyaga vékony fólia. Mivel nyitott a gép, a tájban lehet gyönyörködni, de fent is és a földön is csak oldalra látok ki –mondta repülőépítő, aki egy kiállításon látta meg a járművet. A repülés többféle ága bemutatkozott szombaton.

– A legbiztonságosabb légijármű egy nagymotor és a sárkányrepülő kombinációja – mutatta be gépét Bakonyi Ákos. – Ez a gép maga a stresszmentes repülés záloga – tette hozzá.