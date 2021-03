Befut az új komp és katamarán a szezonkezdetre

Megújul a Bahart flottája a 175. jubileumi szezonkezdetre. A balatoni hajózási társaság több mint 200 millió forintot fordít korszerűsítésekre annak érdekében, hogy modern utazási feltételeket és üzembiztos működést biztosítson a húsvéti szezonkezdetre.

A fejlesztések részeként Szent Miklós zászlóshajójukba új, korszerű motorok kerültek, modernizálták a belső utasteret, az itt található büfé is megfelel majd a mai elvárásoknak. A nyitott felső fedélzetet is vonzóbbá teszik majd az utasok számára – közölték a Somogyi Hírlappal.

A 130 éves nosztalgiahajók, a Helka és a Kelén felkészítése is megkezdődött a szezonra. A Helka belső terének padlózata műgyantaburkolatot, a bútorzat pedig friss kárpitborítást kap. A Kelén motoroson a felső fedélzet borításának régóta várt cseréjét is elvégzik, amely szintén műgyantaburkolatot kap, de a mellékhelyiségeket is felújítják. A Fonyód motoroson a belső és a hátsó fedélzet is új burkolatot kap a szezon kezdetére. A Lelle motoroson megújul a terem padlószőnyege, a hátsó fedélzetet szintén műgyantaburkolattal látják el, míg az utazást új székek teszik majd komfortosabbá.

A hajózási társaságnál azt is elmondták: a legtöbb utast szállító Badacsony és Füred katamaránok büféit és belső tereit is modernizálják. Szinte valamennyi hajó ablakára hőálló fólia kerül, ami energiatakarékosabb üzemelést tesz lehetővé.

A régi hajók rekonstrukciója mellett érkeznek az újak is, miután a Balatoni Hajózási Zrt. 2020 novemberében indított nyílt, európai uniós közbeszerzési eljárása eredményesen zárult. 2021-ben megkezdődhetett két 45 méteres komp és kettő 35 méteres katamarán gyártása. A kompok és katamaránok beszerzésén túl a következő években megújulnak a kikötők és a révállomások is.