Beindult a 175 éves balatoni hajózás nyári szezonja

A megújult Szent Miklós hajó Siófokról Balatonfüredre vezető útjával szombaton elindult a balatoni hajózás 175. jubileumi nyári szezonja. 175 éves idén a hajózási társaság, amely a tradíció és a modernizáció jegyében ünnepli az évfordulót.

Intenzív, megújult menetrenddel, kicsinosított hajóflottával és programok sokaságával vág bele a Balatoni Hajózási Zrt. az ünnepi szezonba, amelyben a várakozások szerint vendégből sem lesz hiány.

– Tradíció és modernizáció az idei év mottója, és hogy ez ne csak üres szlogen legyen, sokat dolgoztunk, hogy a jelei megmutatkozzanak– mondta a hétvégi szezonnyitó ünnepségen Veigl Gábor, a Bahart vezérigazgatója, aki köszöntőjében arról is beszélt, hogy 15 éves szolgálat után kívül belül megújult a Szent Miklós. – Ahogy a Szent Miklós a társaság zászlóshajója, ugyanezt a szerepet szánjuk a Balatonon a Bahartnak. Bízunk abban, hogy a turizmus zászlóshajója a Bahart lehet – emelte ki a cégvezető, aki hozzátette: 2022-ben két új komp és két új katamarán érkezik a balatoni flottába.

Ünnepi beszédében Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője is megerősítette, hogy az idei év sikeres lehet annak köszönhetően, hogy túljutottunk a vírus harmadik hullámán. – A 175 éves múlt megfelelő kiindulási alapot, biztos lábakat jelent a további fejlődéshez, az elrugaszkodáshoz – fejtette ki a képviselő, aki szerint a Bahart történelemkönyvében új fejezetet lehet nyitni, hiszen a cég rég nem látott fejlődés előtt áll. – A fejlesztési tervek az elmúlt években is megvoltak, de az ezekhez szükséges forrás nem volt biztosított. Most eljutottunk oda, hogy nemcsak a fejlesztési tervek és a kellő szakmaiság adott a Bahart részéről, de ezeknek a terveknek megvalósításához az anyagi források is rendelkezésre állnak. Witzmann Mihály kiemelte, történelmi pillanat részesei vagyunk, hiszen évtizedek óta nem volt példa arra, hogy a társaság új hajókkal gazdagodott.

A jubileumi nyári szezonját indító hajózási társaságot Siófok városa nevében Nagy Gábor alpolgármester az alapító Széchenyi István gondolataival köszöntötte, majd a Szent Miklós elindult Balatonfüredre, ahol a szintén születésnapos, 130 éves Kelén fogadta és kísérte a kikötőbe a déli partról érkezőket.



Ősszel különleges együttállással tisztelegnek a múlt előtt

A Bahart 2021-es főszezonja július 3-án indul és 8 héten át tart. Az utazóközönség már most is 16 kikötőben veheti igénybe a menetrendszerinti járatok szolgáltatásait. Júliustól azonban a programhajók is sűrűsödnek, a főidényben hetente 268 sétahajó indul 15 kikötőből és hamarosan kifutnak a buli, illetve a varázshajók is. A jubileumi év hajózási csúcseseménye szeptember 18-án lesz, amikor egy különleges, 25 évente előforduló együttállásra is sor kerül. A díszszemlén Siófok és Balatonfüred között nemcsak a Bahart flottája, hanem a tavon közlekedő valamennyi személyszállító hajó felvonul az ünnepi év tiszteletére.