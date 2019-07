Bejárták a busztelephelyet

Lakossági fórum keretében ismerkedhettek meg az érdeklődők a Kapos Holding Közszolgáltató Zrt. Cseri úton elkészült új busztelephelyével.

A kaposváriak kérdéseit a szolgáltató cégek vezetői, illetve a beruházás koordinátora válaszolta meg, majd a látogatók be is járhatták a több, mint 5,5 milliárd forintból kialakított létesítményt, ahol lehetővé válik a buszok biztonságos tárolása, szervizelése, mosása és tankolása is.

Mintegy két tucatnyian tekintették meg a kaposvári közösségi közlekedést ellátó 40 helyi autóbusz új otthonát. A kivételes alkalommal élő látogatók bejárták az egész telephelyet, az irodaházba éppúgy bejutottak, mint a javítócsarnokba. A fórumon mutatkozhatott be a a Kaposvári Közlekedési Zrt. új vezérigazgatója, Turnai Károly, aki június eleje óta tölti be ezt a posztot. A telephely környezetbarát megoldásokkal készült el, és mellette fontos beruházásként megépült Kaposvár első napelemparkja is. Azzal együtt, a beruházások révén mintegy tízmilliárd forinttal növekedett a holding vagyona.