Bejelentette barcsi polgármester-jelöltjét a Fidesz és a KDNP

A Fidesz és a KDNP helyi alapszervezete is Koós Csaba agrárszakember jelöltsége mellett döntött Barcson.

A pártszövetség őt indítja a polgármester-jelöltként az őszi helyhatósági választásokon – jelentette be Szászfalvi László országgyűlési képviselő, a választókerület elnöke pénteken. Szászfalvi László a KDNP megyei elnökeként is hangsúlyozta, hogy Koós Csaba a KDNP helyi elnöke is egyben, így képes arra, hogy a város harmóniáját biztosítani tudja. Koós Csaba a Fidesz-KDNP jelöltjeként Barcs turisztikai vonzerejének növelését emelte ki, amelynek koordinálására külön önkormányzati bizottságot hoznának létre tervei szerint.

„Katasztrofális állapotban van a turisztika”- fogalmazott a polgármester-jelölt. Koós Csaba emellett a közösségek közti együttműködést erősítené és Barcs újbóli tagságát szorgalmazza a kistérségi társulásban. Varga Zoltán, a Fidesz helyi alapszervezetének újonnan megválasztott elnöke is a változást hangsúlyozta a sajtótájékoztatón. Két jelölt volt a polgármester-jelölti pozícióra, a tagság a Fideszben is Koós Csaba személye mellett foglalt állást – tájékoztatott Varga Zoltán.