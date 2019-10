Bejglit drágít a burokfúró légy

Jelentősen drágult a dió a piacokon, üzletekben. Tavalyhoz képest tíz, de akár húsz százalékos áremelkedéssel is lehet találkozni. A szakemberek szerint a dióburok fúrólégy nagymértékben károsította az ültetvényeket, ezért jóval kevesebb termés lett, mint tavaly.

– Kérnék ebből egy kilóval – kérte az eladótól az idei diót Paksi Károlyné, aki már a karácsonyi ünnepekre vásárolta a bejglibe valót a piacon. – Nagyon drága, muszáj most megvenni, mert ennél olcsóbb nem, csak drágább lesz – tette hozzá a vásárló. Férje megjegyezte: a lakóhelyük és környékén a fákon csak feketedő diót látni, nincs köztük egészséges.

Kesztyűs Dávid családi gazdálkodó szerint a nagyobb roham a dióért a karácsonyi ünnepek előtt várható. – Azt tapasztaljuk, hogy országszerte kevesebb a dió, de több termelővel van kapcsolatunk, így az igényekhez mérten tudjuk szállítani – mondta a diókereskedő, aki szerint a külföldi dió ára nagyban befolyásolja a magyarét. Szerinte, ha az olcsó ukrán megjelenik a piacon, akkor a hazai ára is mérséklődik majd.

– Pesten sokkal drágább, hallottuk a hatezres kilós árat is – mondta el Szabóné Nagy Andrea. A kiskereskedő háromezerért árulta a napokban a csonthéjas belsőséget, szerinte az ünnepekig nem emelkedik az ára.

Lengyeltótiban, Közép-Európa legnagyobb egybefüggő diósában közepes termést takarítottak be ősszel, Cziráki Imre, a Juglans Kft. ügyvezetője elmondta: a háromszáz tonnát meghaladó mennyiségű dió kilencven százalékát külföldre exportálják. – Leginkább Németországba szállítunk, nem tapasztaljuk, hogy a felvásárlási ár változott volna.

– Az előrejelzések szerint nem csökken jelentősen a dió ára, sőt, emelkedés várható, mert az idén nagyon kevés termett – mondta Gombos Sándor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. A különböző betegségek, a dióburok fúrólégy miatt komoly terméskiesése van a gazdáknak.

Nehéz a légy ellen védekezni

A drágulás a diótermést tizedelő Amerikából érkezett kártevőnek nagymértékben köszönhető. A nagyüzemekben évente többször is védekeznek ellene, viszont a kiskertekben kisebb ellenük a hatékonyság. Sokan inkább fel sem szedik a jellegzetes, megfúrt héjazatú, fekete burokban lévő diót.

– Egy-egy burokból akár 40–50 nyű is előkerülhet, teljesen belefúrják magukat, károsíthatják így a dióbelet is – mondta el Tóth István. A növényvédelmi szakmérnök hozzátette: agresszív kártevőről van szó, a nyüvek iszonyatos pusztítást végeznek, a zöld burkot feldarálják, elkezd rothadni, korhadni. A szakember azt tanácsolja, hogy a fa alatt egy fólián gyűjtsék össze a fekete héjú diót és égessék el, így nem tudnak a lárvák áttelelni.