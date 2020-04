Béke a krumplibarikádon

Míg országosan magasnak mondhatók a burgonyaárak, addig Somogyban nem tapasztalnak drasztikus növekedést a termelők. S a vetőburgonya – amely hamarosan földbe kerül – ugyancsak elérhető áron áll rendelkezésre a gazdák számára.

A koronavírus gyors terjedése kisebb árfelhajtó erővel jelentkezett a zöldségpiacon, de mostanra normalizálódott a helyzet. Igaz, más zöldségfélék mellett jelentősen megnőtt az igény a burgonyára, ám a kereslet Somogyban nem haladja meg a kínálatot.

– Még vannak készleteink – mondta Varga György, a berzencei Solanum Kft. tulajdonosa. – Nem sok, mert már a vége felé járunk, de ki tudjuk szolgálni a gazdákat, vásárlókat. Az országban a vetőmagellátás a hazaiból minimális: a tíz százalékot sem éri el. A többi külföldről jön, és abból szerintem már mindenki bevásárolt. A krumpli zöme már a földben van az igazi krumplis övezetekben.

A fóliás és fátyolfóliás burgonya már 15 centiméteresre is megnőtt, a nem korai fajtákat pedig a következő hetekben ültetik Varga Györgyék is. – Eléggé hektikus az időjárás, de ez a fóliás krumplit nem bántja – mondta a szakember. – A későbbi fajtát egyébként is április közepe táján vetjük, nem vagyunk elkésve még semmivel.

Az árakkal kapcsolatban Varga György azt mondta: Somogyban nem érezni komolyabb emelkedést, szerinte csak pánikról van szó. – Százharminc forintért adjuk a krumplit kilónként áfa nélkül – mondta a termelő. – Inkább a fővárosra jellemző az, hogy négy-ötszáz forintot kérnek egy kiló krumpliért. De ha az ember bemegy egy áruházba, 300 forintért csomagoltat lehet kapni. Somogyban nem érzékeljük, hogy jelentősen megnőtt volna a burgonya ára.

Az általános tapasztalat, hogy nem minden termelő költ fémzárolt, minőségi szaporítóanyagra. Ők pórul járhatnak, hiszen jó termés csak jó vetőburgonyából állítható elő. Ráadásul, így garantált az is, hogy nem fertőzött krumplit ültetnek el. – A fertőzött vetőburgonya kérdése már többéves probléma – mondta Horeczki László kadarkúti termelő. – Mi kizárólag fémzárolt burgonyát vásárolunk, illetve egy évben vissza szoktuk vetni a saját magunk által termelt burgonyát. De azt is nagyon megválogatjuk, mert csak az egészséges gumókat hagyjuk meg. Ezzel még nálunk nem is volt probléma.

A Horeczki család is tapasztalja, hogy nagy a kereslet a krumpli iránt, s azt is, hogy egyre többe kerül. – Mi ugyanannyit termelünk, mint korábban – mondta a termelő, hozzátette: el tudják látni vásárlóikat minőségi kadarkúti burgonyával. – Nem tárolunk télire, de a megszokott mennyiséget most is hozzuk, ha az időjárás engedi.

Kadarkúton már elültették a burgonyát, amely a bakhát alatt védett a mostani éji fagyoktól is. Ez nem jelenti azt, hogy semmi baj nem érheti. – Olyan volt már, hogy kétszer-háromszor elfagyott és kiheverte a burgonya – mondta a termelő. Nagyobb gond a csapadék hektikus eloszlása. Akik a gumós növénnyel foglalkoznak, a természetnek vannak kitéve. Ezért is termesztik kevesen. Egy hektár vetőburgonya előállítása 3 millió forintba is kerülhet, ugyanekkora területen étkezési burgonyát előállítani 1,5 millió forintot emészt fel.

Egyre divatosabb a batáta a somogyi konyhákban is

A batáta még mindig újdonságnak számít a magyar krumplipiacon. Az érdeklődés folyamatosan nő a termék iránt, de komoly keresletnövekedés nincs most. A megtermelt mennyiség töredéke a krumpliéhoz képest. Az édesburgonyának nemcsak helyzete, de környezeti igényei is másak. – Májusban ültetjük el a batátát – mondta Kovács János, a berzencei KO-KO Kft. tulajdonosa. A Kovács család műveli az ország legnagyobb édesburgonya-ültetvényét 20 hektáron. – Nagyon magas hőmérsékleti igényei vannak, a 25 fokot már elérjük júniusban, ilyenkor indul az édesburgonya növekedése. Most úgy látja a termelő, hogy egész évben lesz édesburgonya. Persze ehhez az is kell, hogy meleg legyen a nyár, mert így tud igazán nagyra nőni a batáta.