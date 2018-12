Békesség már van a lelkében, a boldogságra még várnia kell

„Feljebb emelő megbecsülés lenne a világban, ha mindenki özvegyként kezdhetné az első házas életét.” Hogy miért e fura ajánlás? Kiderül Bodnár Szilárd napokban megjelent első kötetéből.

A Kaposvári Törvényszék bírája Fakönyv című könyvében nem mindennapi módon állít emléket hét éve elhunyt feleségének. Patinak, egy másik, talán nem is létező hölgynek meséli el történetüket.

– Lehet mondani, hogy kiírta magából a fájdalmat, megkönnyebbült?

– Igen, azt hiszem. Egy vállalást sikerült teljesítenem. De azt hiszem, hogy a fájdalmat már korábban kiírtam magamból. Nem véletlen tehát, hogy úgy volt, abbahagyom, és nem is lesz ebből könyv. Mert úgy éreztem, nekem már nincs rá szükségem.

– Akkor ez már nem egy terápiás jellegű írás?

– Nem. De mivel sokan kérdeztek, mikor jelenik már meg a kötet, mikor olvashatják, úgy éreztem, már nem lehet nem megírni. S részletek is jelentek már meg belőle például a Somogy Folyóiratban, A Feleség című rész pedig 2016-ban az Év jogász írója díjat is elnyerte. De innentől már nem a magam öngyógyítását szolgálta az írás, hanem azt szeretném, ha más is örömét lelné benne, s másnak is adna valami olyasmit, amiből töltekezhet.

– S nem csak olyan embereknek, akikkel ilyen tragédia történik?

– Nem, hanem azoknak is szól, akik teljes, boldog házasságban élnek.

– Mert nem árt minden nap eszükbe juttatni az embereknek, mennyire szerencsések.

– Igen, egy kapcsolaton minden nap dolgozni kell.

– A kisfia, Andris, ma már nem is olyan kicsi.

– 16 és fél éves.

– Szóval Andris hogyan viszonyul a könyvhöz, hisz egy jó része róla szól?

– Nem tudom megmondani. Olyan korban van most, amikor nyitogatja a saját elméjét, és mindent jobban tud, mint én. Persze ez természetes dolog. De azt gondolom, hogy Andris nagyon erős fiú, erősebb nálam is. Nagyon rendben lévő lélek, s nincs a könyvben semmi olyan, ami negatív színben tünteti fel. Szóval azt egyelőre nem tudom, most hogyan viszonyul hozzá, s azt se tudom, hogy később hogyan fog. Talán ezért is bizonytalanodtam el viszonylag hosszú ideig, hogy megírjam-e. Mert azért ez egy nagyon bátor könyv.

– Kétségkívül bensőséges dolgokat árul el írójáról és a családról is.

– Talán a kapcsolatról nem annyira sokat, mint inkább magamról. Közszemlére semmiképpen se szerettem volna tenni Julika életét, meg persze az enyémet se, csak annyit igyekeztem elárulni magunkról, amennyi belefér az irodalomba.

– Komáromi Gabriella az ajánlásában is írja, hogy nem éppen mindennapi ötlet egy másik, talán nem is létező nőnek mesélni erről a kapcsolatról.

– Valahogy adta magát ez a dolog. Mert ha az ember egyszer átesik egy hatalmas lelki megrázkódtatáson, akkor természetes, hogy kapaszkodik valamibe vagy valakibe. Ahogy tettem én is. Hogy Pati létező vagy nem létező személy? Gondolom, ez lenne a következő kérdés. Szerintem nem létező.

– Egy idealizált alak?

– Talán. De az biztos, hogy nem portugál apáca. De talán bárki lehet.

– Ez a könyv nem csak Julikának állít emléket, hanem a testvérének is.

– Igen egy picit szerepel benne a bátyám is. Ő tíz évvel hamarabb halt meg, mint Julika, így ennek a tragédiának a feldolgozására ennyivel több idő jutott már. De ahogy jöttek elő az emlékek, úgy a bátyám se maradhatott ki a kötetből. Hisz a mai napig rejtélyes, hogy milyen körülmények közt halt meg.

– Tudva, hogy persze soha nem lehet igazán feldolgozni egy ilyen tragédiát, mégis mi segíthet? Tényleg az idő?

– Szerintem az idő nem. Szoktuk mondani, hogy az idő mindent megold, de én nem gondolom, hogy ez így lenne. Ha az idő segítene, akkor idővel mindenki meggyógyulna. Én azt hiszem, hogy mindenki a saját szerencséjének a kovácsa. Segíteni kell az időnek, hogy az idő is tudjon nekünk segíteni. Azt gondolom, hogy az ember tudja saját magát meggyógyítani. Vagy azzal, hogy ír, vagy bármi más tevékenységgel. Minden dolog, ami az önkifejezést szolgálja, az segítheti a feldolgozást. És ha ezzel másnak is tudunk segíteni, az még jobb. Van egynéhány mondat ebben a kötetben is arról, hogy ha a dolgok rossz irányba mennek, az nem olyan nagy baj, mert egyszer a végükhöz érnek, és akkor már csak jó irányba haladhatnak. A dolgoknak menniük kell tehát tovább, nem állhatnak le, s ha az ember segít a dolgoknak, akkor magán is segített.

– Szóval mindenkinek meg kell találnia azt a tevékenységet, amivel gyógyulhat?

– Igen, és ez nagyon nehéz dolog. A legnehezebb saját magunkat meglátni, a feladatainkat felismerni, megfelelően hozzáállni azokhoz és megcsinálni. Nem mondom, hogy ez nekem teljes mértékben sikerült, mert már sokkal hamarabb meg kellett volna írnom ezt a könyvet. Sokáig cipeltem ezt a terhet, de ha időn túl is, itt van.

– Ki tudja már mondani: boldog vagyok?

– Azt hiszem, most még igazából érzelmek nélkül élek. Persze természetes, hogy vannak bennem érzelem, de még nehéz azt mondani, hogy boldog vagyok. A karácsony egy különösen nehéz időszak ilyen szempontból. Halottak napján már azt éreztem, hogy elégedett vagyok, talán boldog is, ha lehet ilyet mondani. Julika jó helyen van, rendben van a mi életünk is, Andris szépen tanul. Békesség van tehát bennem, a boldogsághoz azonban még kell egy kis idő.

– Mikor ért véget, ha egyáltalán véget ért már az az időszak, amikor az ember háborog?

– Volt persze erős háborgás, düh, a gyász természetes fázisai. De ez nem tartott sokáig.

– Ez az egyetlen kötet volt, vagy tervezi, hogy ír még?

– Igen, írok. Nemcsak szépirodalmat, de szakirodalmat is. Például jogszabályváltozást is javasoltam már bizonyos kérdésben, éppen most zajlik ez a folyamat. Tudom, hogy egy könyvtől valaki nem lesz író, akkor se, ha persze van ilyenre is példa. S olyan is van, hogy száz könyvet ír valaki, s attól se lesz író. Szóval vannak már ötleteim, s azt már megtapsztaltam, hogy úgy van az, ha az ember rászánja magát, s elkezd írni, akkor mintha kinyílna valami, mondjuk egy másik világ előtte.

– Julika mit szólna ehhez a könyvhöz?

– Nem tudom. Szerintem olyan nincs benne, amiért megharagudhatna. Persze nem sikerült tökéletesre megírnom, még csak olyanra se, amilyenre szerettem volna. De azt gondolom, vannak benne olyan részek, amelyek már elérik azt a szintet, amilyennek szerettem volna látni. Amik még nekem is tetszenek. Mert a Fakönyvből például nem csak azt tudhatja meg az olvasó, hogy a tojás volt előbb, és hogy miért van hány fejük az éppen kihalt vagy ki nem halt hétfejű sárkányoknak. Hanem azt is, hogyan szeret egy férfi. Egy apa. Milyen ügyesen dolgozza fel egy gyermek az árvaság nincstelen érzését. És hogy bizony van mennyország.

„Az Isten vétke jóvátehetetlen”

A Fakönyv Bodnár Szilárd és barátai anyagi segítségével jelenhetett meg a Líra gondozásában. Borítóját az író tervezte, ahogy az illusztrációkat is ő készítette. Bodnár Szilárd úgy érzi, a kötet segít letisztázni magában mindazt, ami 2011-ben történt: Bodnár Szilárd egyszerű átlagember szeretett volna lenni. Nem sikerült. Az élet, a sors vagy talán egy felsőbb hatalom máshogy gondolta.

– Egyik délután hazahívott a feleségem – idézte fel a történteket –, hogy rosszul van, nagyon fáj a feje. Először azt hittem, azért szédül és van hányingere, mert nem kap elég vért az agya, valami elzáródásra gyanakodtunk. De kiderült, agyi aneurysmája volt, ami megrepedt. Akkor se tudtak volna rajta segíteni, ha a kórházban éri az agyvérzés. 2011. június 9-én történt, 13-án halt meg. S maradt utána egy feldolgozhatatlan helyzet és egy kilencéves kisfiú.

Komáromi Gabriella a most megjelent Fakönyv ajánlójában azt írta: „Ilyenkor akarva-akaratlanul Zelk Zoltánt idézi az ember: Az Isten vétke jóvátehetetlen.”

