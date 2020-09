Bemondásra nincs ingyen teszt, tünet is kell a felíráshoz

Megnövekedett terhelést tapasztaltak a somogyi háziorvosok a járvány második hullámában. A páciensek legtöbben telefonon jelentkeznek be, mert úgy is írható vény, de személyesen is sokan mennek el a rendelőkbe. Az ingyenes tesztelést azonban csak a koronavírusos tüneteket mutató betegek számára tartják fenn.

A betegforgalom szeptember végén napi 30-40 olyan beteget jelent, akik még mindig személyesen jelennek meg az iharosberényi rendelőben. Erőss Sándor háziorvos szerint továbbra is jönnek olyan apró-cseprő panaszokkal, amelyekkel nem feltétlenül kellene, mert még nem tudatosult mindenkiben, hogy nem kell mindenért az orvoshoz rohanni, elég telefonálni. Erőss doktor szerint előfordul, hogy belépnek maszk nélkül a váróba, és olyan is akad, aki megsértődik, ha ezt szóvá teszik. – Tartom magam a rendelethez, és csak a gyanús tüneteket mutató beteget küldöm tesztelésre, ami ekkor természetesen ingyenes – felelte kérdésünkre az iharosberényi háziorvos. – Annak, hogy valaki csak úgy megcsináltassa a tesztet magának, nincs sok értelme. Lehet, hogy ma éppen negatív, de holnap megfertőződhet, mert a teszt mindig egy adott állapotra jellemző visszajelzést ad.

– Az nem úgy működik, hogy beesik valaki az ajtón, és kér egy tesztet, csak akkor, ha háziorvosként valakit gyanúsnak minősítek – erősítette meg Horváth Tamás, kisbárapáti háziorvos. Vidéken kevesebb tesztelés történik, de 2-3 nap is eltelhet, mire a mentő megérkezik, és leveszik a mintát, és további több nap, mire lesz eredmény. Nehéz megmondani, felelte Regős Judit, kaposvári háziorvos, arra a kérdésünkre, hogy vannak-e olyanok, akik nem akarnak fizetni a tesztért a háziorvosi befolyáson keresztül. Praxisában még nem találkozott ilyennel, de elméletben lehetségesnek tartja, ezért arra kéri a betegeket, hogy mondjanak igazat a háziorvosnak a telefonban. Úgy tapasztalta, hogy a telefonos megkeresések száma megszaporodott, és a gyanús esetek száma is emelkedést mutat. Szerinte jó, hogy megmaradt a lehetőség, hogy az e-receptért nem kell eljönni, mert az időseket ez kevésbé veszélyezteti. Ahogyan eddig, a légúti panaszosoknak telefonálniuk kell, és az eljárásrend alapján látják el őket. Továbbra is azt kéri, hogy aki beteg, maradjon otthon. Nagyobb a terhelés a második hullámban Biztosan nagyobb a terhelés, mint az első hullámban volt – foglalta össze a helyzetet kérésünkre Dús István, kiskorpádi háziorvos, a Magyar Orvosi Kamara megyei elnöke. Az első hullámban ugyanis csak telefonon dolgoztak, most viszont visszatértek a betegek, de emellett a telefonos megkeresések száma sem csökkent, és ez megosztja a háziorvosok figyelmét. A szeptemberi iskolakezdés után sok diák küzd megfázásos tünetekkel, nekik is igazolást kell írni, ami további feladatterhelést jelent. A tesztről szólva kijelentette, hogy csak a megfelelő tünetekre küldik tesztelni a pácienseket, de az nem indok, hogy valaki kíváncsi rá vagy nem akar izgulni.