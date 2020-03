Bemutatták a Zöldarcú amazont

Több száz madarat csodálhattak meg hétvégén az érdeklődők a 37. alkalommal megrendezett kaposvári díszmadár-kiállításon.

A Berzsenyi iskola tornatermében egzotikus ausztrál pintyeket és afrikai törpepapagájokat is kiállítottak, de egy zöldarcú amazon is elkápráztatta a látogatókat. Békefi Géza, a Kaposvári Exota Díszmadártenyésztő Egyesület elnöke elmondta: szervezetüknek huszonhat tagjuk van, akik kimondottan csak díszmadarakkal foglalkoznak. Rajtuk kívül még veszprémi, bajai, zalaegerszegi és fertőrákosi madarászok hozták el állataikat.

– Minél több emberrel szeretnénk megismertetni az egzotikus madarakat – emelte ki Békefi Géza. – Örülnénk neki, ha sokan kapnának kedvet a madarak tenyésztéséhez. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó elfoglaltság. Jó nézegetni a színesebbnél-színesebb madarakat, nagy kihívás a szaporításuk, de az is, hogy valamilyen új színmutációt állítsunk elő – tette hozzá. A kiállításon a madarászoknak arra is lehetőségük volt, hogy cseréljenek egymással állatokat, de vásárolni is lehetett.