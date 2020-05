Benépesültek az éttermek, kávézók

Hétfőtől újra be lehet ülni az éttermekbe, kávézókba. S nem csupán a teraszokra, hanem a belső helyiségekbe is. Kaposváron is kinyitott a legtöbb vendéglátó hely, tömeg ugyan nem volt egyiknél sem, de egyre többen merészkednek vissza, hogy egyenek egy finomat, vagy visszatérjenek régi feketézésükhöz a kávéházakban.

Kézfertőtlenítő és papír törölköző fogadja a vendégeket az egyik kaposvári étterem bejáratánál. Délidőben már nem csak a teraszaik teltek meg, hanem sokan bent is elfogyasztották ebédjüket. Varga Zsófia édesanyjával tért be az egyik étterembe ebédelni. – Nagyon örülök, hogy hónapok után kiszabadulhattunk a bezártságból és finom ételeket fogyaszthatunk emberek között – mondta el a fiatal lány. Minden pincér maszkban és gumikesztyűben szolgálta ki vendégeit. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter múlt héten szerdai ülésén jelentette be, hogy az új rendelet értelmében már ismét be lehet ülni az éttermekbe, cukrászdákba, kávézókba.

– Az óvintézkedések megtartása mellett a Dorottyában csak délben nyitottunk ki, az a terv, hogy jövő héten már este is nyitva leszünk, a Corner még zárva maradt, a Trattoria pedig kívül-belül újra várja a vendégeket – mondta el Limbek Csaba, a kaposvári éttermek üzemeltetője. A vendégeik várták már az újranyitást, de óvatosak is egyben. Szerinte a szolgáltatási szektorra, így a vendéglátásra is akkor költenek, ha az alapvető szükségleteik teljesen biztosítottak. A január, februári gyenge forgalom után a járványhelyzetben az éttermek újabb bevételkiesést éltek át, nem könnyű az újraindulás. – Ez a helyzet olyan, mikor a Balatonon szezon végén megáll az élet, gondoskodni kell az alapanyagok tárolásáról, beszerzéséről és következő évben újra kell indítani mindent – tette hozzá Limbek Csaba.

Pincér maszkban, kesztyűben

Nem csak az éttermek, hanem a kávézók is kinyithattak hétfőtől . – A teraszunk már múlt héten is várta a vendégeket, hétfőtől belül is nyitva vagyunk, az asztalokat legalább másfél méteres távolságban helyeztük el, pincéreink maszkban és kesztyűben szolgálnak fel – mondta el Gergely Ica, a Kapos Hotel marketing igazgatója. Hozzátette: leginkább a törzsvendégek tértek vissza, de a napos időben inkább a teraszokon kávéznak, fogyasztanak süteményeket. Megjegyezte: a járványhelyzetben az éttermet felújították, a kivitelező a hétvégén adja át a megújult épületet. A tervek szerint az éttermet a pünkösdi hétvégére nyitják meg a vendégek előtt.

Virág mellé fertőtlenítő is jár

Gyömbéres sárgaborsó leves, chilis csirkecsíkok és zöldséges rizzsel, salátával volt a menü az egyik kaposvári belvárosi étteremben. – Hétfőtől a régi nyitva tartás szerint dolgozunk, nagy örömömre szolgál, hogy az első nap délben a teraszon és bent is sokan ebédeltek nálunk – mondta el Horváth Gábor, a L’Altro étterem tulajdonosa. Hozzátette: minden asztalra a virág mellé kézfertőtlenítő került, pincéreik maszkban, kesztyűben szolgálnak ki. A lazítások ellenére a jövőben is lesz náluk kiszállítás, amelyre a járványhelyzet elrendelésekor álltak át.