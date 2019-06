Benzingőz és sárdagasztás harmincharmadszorra

Csak a szeme világított annak a visszajáró angol fesztiválozónak, aki bevetette magát a dagonyába. Péntek délután több tucatnyian próbáltak a sártengerből kimászni quaddal és terepjárókkal egyaránt.

Honti Hajnalka unokaöccsét hozta el a fesztiválra.

– Imádjuk a benzingőzt, a sárt. Én is vezetek, csak sajnos nem ilyen gépcsodákat – mondta el a várpalotai nő. Honti Barna mindössze hét éves, de már háromszor volt a babodi fesztiválon. Nagy örömére kipróbálhatott egy terepjárót. Azt mondta: a szervezők egy felejthetetlen élményt szereztek neki.

–Ugyan beragadtunk, de kihúztak minket. Adunk az érzésnek vasárnapig – mesélte a kadarkúti Győri Róbert kimászva a dagonyából.

Harmincharmadik alkalommal rendezték meg a megszokott helyen Somogybabodon az Off Road Fesztivált. Az időjárás is kegyes volt, a három héten át tartó esőt vezették le a dombokról a dagonyába.

– Csütörtökön már csaknem háromezren voltak nálunk – mondta el Klausmann Viktor. A fesztivál kommunikációs vezetője hozzátette: egyre több a magyar vendég, de a német, szlovák és román rendszámból sincs hiány. Az autópálya épülő szakaszán csekkolhatnak be a fesztiválozók, mivel itt munkaidőben dolgoznak, ezért figyelni kell a keresztbe közlekedő teherautósokra. Itt biztonsági személyzet irányítja a forgalmat, a munkaidő végeztével, pedig kordonokkal zárják le az épülő szakaszt.

Idén bővített parkolóval várták az érdeklődőket, továbbá idén is nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra.

– Ötvenen nyolc órás váltásokban irányítják a forgalmat, a kempingekben a vagyonőrzésre és többször szondáztatnak is. Ha úgy látjuk, hogy valaki ittas és instabil a gépkocsijában, elkérjük a kulcsot, amit másnap reggel visszaadunk – jegyezte meg Klaussmann Viktor. Tóth Dániel 12 éve vesz részt a fesztivál lebonyolításában. Elmondta: csak az jöhet be gépkocsijával, amelyikben az üzemi fék, a kézifék, az akkumulátor rögzítés rendbe van, biztonsági övvel és bukócsővel rendelkezik.

Éjszakai trophy és triál futamok

Idén Suzuki Szamuráj Kupát is rendeznek, ugyanis ez az autó, amelyet olcsón és könnyen lehet terepezésre felkészíteni. Idén sem maradhatnak el a hagyományos triál futamok, a traktorhúzás, a sárgyorsulás és éjszakai trophyk. A nagy dagonya mellett egy kisebbet is kialakítottak. Az előrejelzések szerint hétfőig 15–18 ezer ember látogat el a babodi Off Road Fesztiválra.