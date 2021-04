Lassan több a vakcina, mint a lakó az aprófalvakban

A legkisebb településeken már szinte mindenki sorra került, aki igényelte az oltást, de a nagyobb falvakban még folyamatosan jelentkeznek újabb regisztrálók. Jelenleg Moderna és Pfizer fogy Kaposvár környékén. Sok faluban már a fiatalok is sorra kerülnek.

A somogyi falvak háziorvosai szerint jó ütemben érkezik az oltóanyag, és hamarosan előfordulhat, hogy vidéken több vakcina lesz, mint igénylő.

Az újabb regisztrálók azonban egyenletessé teszik az oltások beadását. A legkisebb településeken már mindenki megkapta a vakcinát, aki kérte. Kárán mindössze 41-en élnek, ebből 22 embert már beoltottak. Innen már nem tudnak továbblépni, mert nem könnyű az eddig tartózkodók meggyőzése.

– Még mindig vannak, akik mereven elzárkóznak, sőt vannak vírustagadók is a falusiak között – mondta lapunknak Füzesi Tamás polgármester, aki személyesen is felkereste már a helyieket, hogy az oltásra buzdítson. – Akad olyan is köztük, aki bár regisztrált, de nem ment el az oltópontra, és azóta is bizonytalan. Van még billegő, aki az önkormányzat segítségével regisztrált, de nem határozta el magát az oltás felvételére.

A kistelepülésen minden regisztrált megkapta már a második oltását is a törökkoppányi rendelőben, ahová falubusz szállította el azokat a káraikat, akik máshogy nem tudtak elutazni. Az oltóanyagok érkezése felgyorsult, ezt tapasztalta Antal László, aki összesen négyezer ember háziorvosa két körzetben, Kaposfőn és Nagybajomban.

– Abban bízom, hogy tovább gyorsulhat az oltási folyamat, és úgy látom, hogy ehhez lesz elég oltóanyag – mondta a háziorvos. – Újabb regisztrációk futnak be, még idősekkel is találkozni, akik most határozták el magukat. Egyre többen jelentkeznek. Úgy ítélem meg, hogy már majdnem eléri az ötven százalékot az átoltottság nálunk a regisztráltak között, tehát még van tartalék.

Válogatnának a vakcinák közt

A megkérdezett háziorvosok szerint a Kaposvár környéki nagyobb falvakban még sok az új regisztráló. Az ugyanakkor változó, hogy egy nap mennyi oltást tudnak beadni.

A kiskorpádi rendelőben éppen oltás közben értük utol Dús István háziorvost, a Magyar Orvosi Kamara Somogy megyei elnökét. A szakember lapunknak elmondta: számításai szerint a körzetében regisztráltak ötven százaléka már megkapta a vakcinát. Ezután kerülnek sorra a fiatalok, ugyanakkor a legnagyobb gondot abban látja, hogy még mindig sokan válogatnak a vakcinatípusok között. Különböző szempontok alapján próbálnak dönteni, az alapján, hogy mit hallanak a hírekben, olvasnak az interneten, vagy mit mondanak a családtagok, ismerősök. Dús István elmondta: most Moderna-oltóanyagot kaptak. S egy nap alatt néha akár húsz is elfogy belőle.