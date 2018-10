Bepillantást nyerhettek a gyengénlátok láthatatlan valóságába

Csütörtökön kezdődött el a Láthatatlan valóság elnevezésű programsorozat a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárban.

Az egy hét során a látók is megtapasztalhatják, milyen nehézségekkel kell szembenézniük a látássérülteknek. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) Somogy Megyei Egyesülete által szervezett programok során az érdeklődők kipróbálhatják a fehér botos közlekedést, a vakvezető kutyával való tájékozódást, de a teljes sötétségben való tájékozódást is. – Magunkra szeretnénk felhívni a figyelmet a programmal – mondta a Somogyi Hírlap kérdésére Dányádiné Molnár Cecília, a szervező Somogy megyei egyesület elnöke. – Arra, hogy elfogadó környezet nekünk nagyon fontos ahhoz, hogy egyrészt mi is a társadalom hasznos részei legyünk, másrészt a saját nehezített élet helyzetünkben helyt tudjunk állni.

A megyei elnök hozzátette: az elmúlt években jelentős változások történtek, amelyek hatását a vakok és gyengén látók is érzékelik. – A szándékok megjelentek, s ezeket sok esetben tett is követte – fogalmazott a megyei vezető. – A megvalósult akadálymentesítések a problémák megoldásának fontos részei, és érezzük itt a városban is az odafigyelést. De összességében a társadalmunkban ennek fejlődnie kell. Ez egy sokrétű probléma, nem lehet egy két dologgal megoldani, ez teljes szemléletváltást igényel látássérültek és látók részéről is.

A látássérültek sok esetben nem kérnek segítséget, nem merik elmondani problémáikat, vagy csak nem keresik sorstársaikat. A megyei szervezet 500 tagot számlál, azonban legalább háromszor ennyien élnek nap, mint nap látássérültként.

Igazi társ a tájékozódásban

A programon a vakvezető kutyák munkáját is bemutatták az MVGYOSZ Vakvezető Kutyakiképző Központjának munkatársai. – A vakvezető kutya nem taxi – mondta Schiff Mónika, a Központ vezetője. – Az állat nem adott úticélra viszi a látássérültet, hanem a kutya akadálytól akadályig kíséri gazdáját.

Az ebek objektumokat találnak meg, akadályokat kerülnek ki, s közel harminc vezényszót ismernek. A gazda irányítja az állatot, de ismeri is a közlekedést, viszont gyakorlatilag a kutya a látássérült ember szeme a tájékozódásban.

