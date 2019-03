Bérnövekedést eredményezhet az állami emelés

Négy év alatt 72 százalékkal emelnék a béreket az egészségügyi ágazatban az emberi erőforrások minisztere szerint. A tervezett jelentős béremelésnek számos hatása lehet, nyilván a magánegészségügyi intézmények működésére is, amelyeket ma már korántsem csak egy szűk, kivételezett réteg látogat.

Első lépésként jövő januárban 8 százalékkal toldják meg az egészségügyi közalkalmazottak, védőnők, s nem egészségügyi felsőfokú végzettségűek fizetését. Egy év múlva további 14 százalékkal, 2020. novemberében 20 százalékkal, majd 2021-ben 30 százalékkal. Ez évente átlagosan 14,5 százalékos bérnövekedést, vagyis bő 10 százalékos reálkereset-emelkedést jelent.

Szabó Gyuláné a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Somogy Megyei Területi Szervezetének elnöke örvendetesnek nevezte az emelést. – Ez a szakdolgozókat érinti – szögezte le a szakember. – Kérdés, hogy ez mennyire lesz differenciált, ahogyan az is, hogy a minimálbér emelése után kapják-e meg az első emelést. Mivel nem mindegy, hogy a már megemelt minimálbérre rakódik a 14 százalékos plusz vagy sem.

A közegészségügyben egy ápoló bruttó átlagfizetése jelenleg egy önkéntes alapon szolgáltatott felmérés szerint átlagosan 210 ezer forint körül van. A magánszektorban ennél jóval többet is lehet kapni, ezért kérdés, hogy ott jelent-e majd bérnövekedést az állami emelés.

A megyében működő magánintézmények közül a Sió Medical vezetője, Nagy Gábor úgy látja, hogy nincs összefüggés az állami egészségügy béremelése és a magánszektorban kapható fizetések között. – A nem költségvetési formában működő létesítményekben sokkal jobbak a munkakörülmények, ezért szívesebben vállalnak munkát ezekben a szakemberek – mondta, majd hozzátette: nyugodtabb a munkavégzés, és az egészségügyben egyébként sem feltétlenül csak az anyagiak dominálnak.

A Kaposváron is működő Praxis Dr. Zénó Magánklinika vezetője azonban merőben másként látja a helyzetet. Ajtay Zénó szerint a magánszektorban is emelni kell a béreken, ha az állami intézmények dolgozói magasabb fizetést kapnak. – A magánszektorban 10-20 százalékos bérelőny becsülhető – közölte kérdésünkre Ajtay Zénó. – Ez nem lesz elég az állami szektor 30 százalékos béremelésével együtt. Ez több magán egészségügyi intézetben emelkedő árspirált válthat ki, amit végső soron a betegekre fognak hárítani.

Azzal együtt is így van ez, hogy szerinte is jobbak a munkakörülmények. Tekintve, hogy egy magánklinikán nem kell ügyelni, nincs harmadik műszak, jobb az együttműködés a személyzet és a doktorok között. Persze vannak területek, amelyeket nem tudnak feltölteni, ilyen az urológia, vagy olyan, amelyre nem kapnak engedélyt, ilyen a gastroenterológia. Azonban a Praxis Dr. Zénó Magánklinikán is segítik a betegek eligazodását, ahogyan Siófokon is. És oda irányítják őket, ahol megfelelő ellátást kapnak.

Nőtt a magánrendelésre járók száma

Az elmúlt tíz évben jelentősen megváltozott a magánorvost választók összetétele. Nagy Gábor arról számolt be, hogy mostanra beépült a köztudatba ez a lehetőség, az, hogy a magánrendelések kényelmesebbek, intimebb az ellátás. S ma már nem csak a tehetősek keresik a szolgáltatásaikat.

Ajtay Zénó azt mondta: betegeik többsége nem akut problémával fordul hozzájuk. Például rendszeres rosszullétei vannak, de csak sok hét múlva kapna időpontot szakorvoshoz. Vagy, akinek nincs ideje, mert külföldön dolgozik, vállalkozó, vagy éppen a diszkréció és a kiemelt törődés fontos számára.