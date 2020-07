Berobbant a gombaszezon a Zselicségben

Mind több túrázót és önjelölt gombászt csal ki a nyirkos és fülledt időjárás az erdőkbe. No nem csak a felfrissülés miatt, hanem csak úgy burjánzanak a gombák mostanság. Nem mindegy azonban, hogy milyen gombát és hogyan gyűjtjük.

Az esős időszak után megszállták a gombázók a somogyi erdőket. Nem mindegy azonban, hogy milyen gomba kerül a kosárba, a biztonság kedvéért nem árt bevizsgáltatni. Somogyország erdei igazi kincseket tartogatnak ezekben a napokban, miután jelentős mennyiségű csapadék hullott, s aztán eléggé felmelegítette a levegőt a nap, gombamód nőnek a kalaposok.

– Nagyon megindult a gomba és rengetegen járják miatta az erdőket ezekben a napokban – mondta lapunknak Nagy Róbert Lajosné, gombaszakértő, akit a gombászok csak Zsuzsiként ismernek. – Nagyon sokan hozzák bevizsgáltatni az összegyűjtött gombát a Kaposvári Nagypiacra, reggel fél nyolctól délig folyamatos a forgalom. Sokan közülük visszatérők, s vannak olyanok is, akik sokfélét szednek le, de csak azt hozzák el, amit nem ismernek.

Hozzátette: neki az a tapasztalata, hogy a többség szabályosan, kosárba gyűjti a különböző gombákat, egymástól elkülönítve. Bíró Éva, a Kaposvári Nagypiac ügyvezetője szerint ugyanakkor még mindig nem figyel oda erre mindenki. Pedig, ha külön szállítják, papírba csomagolva az eltérő fajtájúakat, akkor nem kell mindet kidobni, ha egyről kiderül, hogy nem ehető.

Érdemes bizonyos intő jelekre figyelni, ha bakancsba bújva felfedeznénk a megye legjobb gombás helyeit. – Ha valamiből nagyon sok van egy helyen, az nagy valószínűséggel nem ehető – mondta Nagy Lajos Róbertné. – Aki gyakorlott gombász azt tudja, ha sok van egy fajtából, vagy az fel van rugdalva, akkor nem ehető.

Hozzátette: ilyenkor csak egy-egyet szabad elhozni és nem leszedni egy egész zsákkal a mérgező, vagy ehetetlen növényféléből. – A gombáknak fontos szerepük van a lebontó folyamatokban az erdő ökoszisztémájában – mondta érdeklődésünkre Pál-Fám Ferenc, a Kaposvári Egyetem docense. – Tulajdonképpen, ami elpusztul azt újra bekapcsolják a körforgásba.

Ezért is jobb, ha csak kevés gombát viszünk el az erdőből. S a törvény is szabályozza, hogy mennyi kalapost pakolhatunk kosarunkba. A medvehagymához hasonlóan egy személy legfeljebb két kilogrammnyit vihet haza, naponta. – A törvény szerint a védett fajtákat ismerni kellene – hívta fel a figyelmet Pál-Fám Ferenc. – A Zselicben legalább 10 védett gombafaj él, nagyon ritkán ezeket is leszedik.

Persze ezek maguk is ritkák, így igen kicsi az esélye annak, hogy különlegességbe botlunk. De azért nem árt, ha nyílt szemmel tekintünk az avarszint felé ezekben a napokban, s a biológiai sokszínűséget óvva óvjuk a kalaposokat.