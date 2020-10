Berobbant a somogyi gombaszezon

Szinte egymásnak adják a gombászók a kilincset a kaposvári Nagypiacon, hogy bevizsgáltassák a városkörnyéken, a Zselicben begyűjtött kalaposokat.

Néhány erősebb nap után visszavonhatatlanul berobbant a gombaszezon az elmúlt napokban. Valójában, az idén már harmadszor lehetünk tanúi a jelenségnek – hívta fel figyelmünket Pál-Fám Ferenc egyetemi docens, mikológus, aki a gombák szaporodását is vizsgálja szakterületén. Sokan veszik az esős időszakok szünetében nyakukba az erdőt és kezdenek gombagyűjtésbe, azonban a szakember mindenki figyelmébe ajánlotta a szakellenőr általi vizsgálatot. Szerencsére sokan tudják már, hogy a megyeszékhely piacán keddtől vasárnapig 6 és 12 óra között van lehetőség a begyűjtött gombák vizsgáltatására.

Nagy Róbertné, gombaszakellenőr lapunk kérdésére elmondta: rengeteg munkája akad mostanság. – Egyik vasárnap reggeltől délig meg sem álltam, annyi vizsgálat volt – mondta. – Egy nap alatt huszonnégy vizsgálatot végeztem, ami kiemelkedőnek mondható. Akik árusítanak, zömében vargányát, gyűrűs tuskógombát, mezei szegfű vagy őzlábgombát hoznak. A lakossági kéréseknél a pöfeteg is előfordul.

A pöfeteggombát jellegzetes alakjáról lehet felismerni, viszont az őzláb gombából létezik olyan is, ami mérgező.

– A kis őzláb mérgező – hívta fel figyelmünket Nagy Róbertné. – A nagy őzlábat is sokszor behozzák, mert rendszerint összetévesztik a párducgalócával. A szakértő látja, hogy a kettő teljesen különböző, de a laikus valóban könnyen összekeverheti. Ezért is fontos a gombavizsgálat. Szerencsére a megyeszékhely környékén az elmúlt néhány évben nem volt halálos gombamérgezés, de egy enyhébb kimenetelű is nagyon kellemetlen lehet. Ezért kérik a szakemberek, hogy a leszedett kalaposokat lehetőség szerint ne egy dobozba vagy kosárba gyűjtsük, hanem fajtánként külön. – Ez azért fontos, mert ha mérgező is van közte, az egészet ki kell dobni – magyarázta a szakellenőr. – Ha a mérgezőből egy kis darab az ehető gombába keveredik, ugyanúgy rosszullétet idéz elő.

A legutóbb éppen két hete kellett kidobni nagy mennyiségű nagy őzláb, mezei szegfű és gyűrűs tuskó gombát, mert egybe gyűjtötték a mérgező kalapossal.