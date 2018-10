Berzsenyi falujában nyílt meg a méhészet interaktív háza

Szent Ambrus a méhészek védőszentjének szobra hívogatja a látogatókat az egykori niklai közösségi házba, ahol egy pályázati beruházásnak köszönhetően interaktív méhészeti kiállítás nyílt. A faluban nagy hagyománya van a méhészetnek, hisz már Berzsenyi Dániel is ezen a területen gazdálkodott az 1800-as években.

– Niklán 25-30 méhész tevékenykedik, és mindegyikük nagy állománnyal rendelkezik – tudtuk meg Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármestertől, aki a niklai szent Ambrus Méz Lovagrend elnöke is egyben, és fia méhészetében is aktívan tevékenykedik. – Kiváló adottságokkal rendelkezik a térség, hisz nagyon sok az akácerdő a közelünkben. Egy pályázati projektnek köszönhetően nyílt lehetősége a falunak, hogy a település Fő utcáján található közösségi házat átalakítva hozzák létre az országban is egyedülállónak számító állandó bemutatókiállítást. A térség méhészetét, valamint a méhekkel-mézzel kapcsolatos irodalmi és művészeti alkotásokat is bemutató gyűjtemény egyszerre kívánja megjeleníteni Berzsenyi „méhészeti örökségét”, valamint a mézkészítés folyamatát a növényi nektártól a mézpergetésig. Mindezt olyan módon, hogy már az óvodás gyermek is részese lehessen az élménynek.

– A falu méhészei nagyon sokat segítettek a gyűjtőmunkában, így sikerült kiállítanunk egy fakeretes pörgetőt, és még egy a holokausztot is túlélő füstölőt – tette hozzá a polgármeste. – Jó kapcsolatot ápolunk az alföldi Hunor Mézlovagrenddel, így tőlük is kaptunk többek közt egy 1945 előtti kaptárat – folytatta.

A kiállítás összeállításában a keszthelyi Balaton Múzeum munkatársai, illetve a nagykanizsai Thúry György Múzeum segítette a szervezők munkáját. A falu céljai közt szerepel, hogy a Berzsenyi emlékmúzeum kínálatával együtt egy komplex programot kínáljanak a faluba látogatóknak.