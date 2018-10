Beszippant a feje tetejére fordult főváros

Minek élni, ha az igazság halott? Milyen erők munkálkodnak egy választás színfalai mögött, s milyen „hímes tojások gurulhatnak elő” a rendszerváltozás kopott, ódon szekrényéből? Mindezekre választ kaphatunk Batiz Éva rendőr hadnagy történetén keresztül az X- a rendszerből törölve című filmben.

Az alkotást csütörtökön mutatták be a Kultikban, ám a mozi és jóvoltából több szerencsés olvasónk is premier előtt láthatta mindenképpen figyelemreméltó magyar thrillert.

A főhős egy igazi antihős: pánikbeteg, rosszul van, ha terepre kell mennie és nem tud beszélni saját lányával, ráadásul lassan elveszíti lakását is. Aztán, ahogy egyre mélyebbre ás a látszólag öngyilkossági ügyekben a mozilátogató is rájön, Éva számára az igazság mindennél fontosabb. Harcol még akkor is, ha már ésszerűtlennek tűnik. A félelem a film egyik alapmotívuma, minden szál a szorító érzés köré csoportosítható.

A főszereplő Balsai Móni mellett mindenki más csak mellékszereplőnek tűnik. Kőszegi Ákost mégis ki kell emelni, játékával az egyetlen a szereplők közül, aki a film 114 perce alatt valódi meglepetést tudott okozni.

Az X- a rendszerből törölve már a főcímnél magával ragad. A feje tetejére állított világ hangulata azonnal beszippantja a nézőt. Valahol a vége felé azt várhatnánk, hogy a világ visszaforduljon a rendes kerékvágásába de szerencsére ez a film rólunk szól, s nem kedveli a Hollywood-i megoldásokat…

Ujj Mészáros Károly filmjét érdemes megnézni. krimiként is képes arra, hogy Égető kérdéseket feszegessen , talán ezért hasonlít inkább egy skandináv hátborzongásra.