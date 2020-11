Bevált az akcióterv, több mint ezerötszáz munkahely született

A koronavírus-járvány második hulláma különleges intézkedéseket eredményezett országszerte saját biztonságunk érdekében. Miben változott meg az életünk Somogyban, s hogyan tudta segíteni a Kormányhivatal, hogy ezt a nehéz időszakot a lehető legkönnyebben tudjuk magunk mögött hagyni? Dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízottat kérdeztük.

– Első lépésben biztosan a Kormányhivatalt és a hozzá tartozó intézményrendszert kellett biztonságosabbá tenni, hogy a fertőzésveszély a lehető legkisebb legyen. Hogyan tudott erre felkészülni a hivatal?

– A pandémiás helyzetre való tekintettel, valamint a kollégák és az ügyfelek egészségének megóvása érdekében számos intézkedést hoztunk. Legelső körben arra törekedtünk, hogy az ügyfélforgalmat bonyolító ügyfélszolgálatokon dolgozók munkaállomásait, íróasztalait plexi védőfallal lássuk el, ezzel is elősegítve a megfelelő koronavírus elleni védekezést, és ezt sikerült a megye valamennyi ügyfélszolgálatán, illetve ügyfélfogadásra alkalmas irodájában megvalósítani. Ez például 252 plexifelület felhelyezését jelentette. Az osztályainkon dolgozó ügyintézőinket folyamatosan egyszer használatos maszkokkal, kézfertőtlenítővel, fertőtlenítő folyékony szappannal látjuk el. Az ügyfelekkel foglalkozó kollégák részére mosható, többször használatos maszkokat biztosítottunk. A hivatal érintésmentes kézfertőtlenítőket szerzett be. A cél az volt, hogy a fertőtlenítőadagolók minden olyan épületünk bejáratánál megtalálhatóak legyenek, ahol állampolgár megfordulhat, illetve, hogy a kollégák is érintés nélkül fertőtleníthessék a kezüket, ezzel is csökkentve a vírus terjedésének kockázatát. A vírus terjedésének megállítása érdekében az ügyfélszolgálatokat gondosan takarítják, szakemberek fertőtlenítik. A sorszámosztó berendezések kezelését az ügyfélszolgálatokon annak érdekében, hogy ne az állampolgárok húzzanak sorszámot, az arra kijelölt munkatárs végzi. A kormányhivatal ügyfélszolgálatait folyamatosan fertőtlenítjük.

– Az elérhető ügymeneteket is igyekeztek rugalmassá tenni, mobilizálni a közelmúltban.

– Igen, ilyen a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat, ami egy bármikor rugalmasan bevethető, a változó igényekhez és körülményekhez gyorsan és hatékonyan alkalmazkodni képes, mozgatható ügyfélszolgálati iroda, ahol az ügyfelek a kormányablakokban elérhető számos ügytípust intézhetnek. Itt lehetőség van a hatósági eljárások megindítására szolgáló kérelmek benyújtására, illetve tájékoztatást kaphatnak az egyes eljárásokban az ügyintézés menetéről. A mobilizált kormányablakokban többek között lehetőség van személyi igazolvány igénylésére, lakcímváltozás bejelentésére, jogosítvánnyal, parkolásigazolvánnyal, diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre, de lehet ügyfélkapu-regisztrációt indítani, s a gépjárműveink ügyeit elintézni. A Somogy Megyei Kormányhivatal kisbuszát szeptember 22-én Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter jelenlétében a Szolnoki Reptéren tíz másik megye kormányablakbuszával együtt adták át. A kormányablakbuszoknak bizonyára kiemelt szerepük lesz abban a munkában is, hogy 2020. december 15-ig a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt 660 ezer személyi okmány érvényességét az érintett állampolgárok a lehető legkényelmesebben hosszabbíthassák meg.

– Fontos intézkedés volt, hogy a veszélyhelyzet alatt nem jártak le az okmányaink, tudna adatokat mondani, mennyi somogyit érintett mindez?

– A veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, de meg nem újított okmányok száma többezres nagyságrendű. Háromezer-kétszáz személyi igazolvány, több mint ezerhétszáz útlevél, kétezer jogosítvány, csaknem négyezer forgalmi engedély, amiről beszámolhatok. Ezek a lejárt okmányok december 15-ig érvényesek a rendelkezések alapján. A kormányablakaink meglehetősen leterheltek ezekben az időszakokban is. Országos szinten 68-70 százalékban az ügyfelek okmányügyekben keresik fel a kormányablakokat. Ez tavaly több mint 16 millió elintézett ügyet jelentett és 14,5 millió megjelent ügyfelet. Az idén a járványhelyzet miatt csökkent a személyes megjelenés, de eddig már 7,5 millióan látogatták meg a kormányablakokat, ahol több mint 8 millió ügyet intéztek el az ügyfelek.

– Ebbe segítenek bele a kormányablakbuszok.

– Megyei szinten havonta 44 települést érint a somogyi busz menetrendje, a Kaposvári Járáson belül ez 14 helyszínt – Bárdudvarnok, Kőkút, Gige, Büssü, Igal, Patalom, Gálosfa, Kaposkeresztúr, Kercseliget, Kaposhomok, Bodrog, Somogyfajsz, Alsóbogát, Várda – jelent. A buszon két munkaállomáson két ügyintéző kolléga várja az állampolgárok érkezését. De örömmel mondhatom, hogy a Kaposvári Járáson kívül további hét járáshoz kapcsolódó területen is közlekedik a busz, ami harminc helyszínt érint. A járatokat megfontoltan használják a somogyiak, az elmúlt három hét alatt például a kormányablakbuszban 8 nap és 31 helyszínt érintve összesen 129 ügyet intéztek így, ennek fele volt személyi igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés.

– A foglalkoztatás helyzetét is alaposan átírta a vírus. Ebben tudott valamit segíteni a Kormányhivatal és apparátusa?

– 2020-ban is kiemelt figyelmet fordítottunk az alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzésére. A GINOP 6.1.1. program keretében az idei éven ez idáig huszonhárom tanfolyam indult el. A veszélyhelyzetre tekintettel márciusban felfüggesztett tanfolyamok mindegyikét újraindítottuk, és jelenleg is nagy hangsúlyt fektetünk a szükséges óvintézkedések betartására. Ennek érdekében soron kívül átszervezésre kerültek azok a tanfolyamaink, melyek gyakorlati oktatási helyszínei idősotthonok vagy kórházi intézmények, ez történt például a szociális gondozó és ápoló, vagy a munkaviszonyos képzés keretében megvalósuló demenciagondozó tanfolyamok esetében. Csak ősszel már öt „Belépés a digitalizált munka világába” tanfolyamot indítottunk a megye öt járásában (Barcs, Csurgó, Nagyatád, Kaposvár és Siófok), az elsődleges munkaerőpiacon elvárt kompetenciák fejlesztése érdekében.

– A meglévő munkahelyek is komoly védelemre szorulnak.

– A kormány által indított és felügyelt – a koronavírus-válság enyhítését célzó – Gazdaságvédelmi Akcióterv kiemelt célja a munkahelyek védelme, azok helyreállítása, valamint újak teremtése. A támogatások célja az, hogy a járvány miatt nehézségekkel küzdő vállalkozások a leépítések megelőzése, a munkahelyek védelme érdekében csökkentett munkaidőben foglalkoztassák munkavállalóikat az elbocsátásuk helyett. A további támogatás célja a magasan képzett, kutatás-fejlesztési szektorban dolgozó munkavállalók munkahelyének védelme, a támogatással a szektorban dolgozók munkabérének fenntartása, a szektor dolgozóinak tartós foglalkoztatása a magyar munkaerőpiacon. 2020. augusztus 31-ig lehetett minkét támogatásra kérelmet benyújtani. Csökkentett támogatásban 4259, kutatás-fejlesztési programban 160 munkahely megtartásában sikerült közreműködni.

– Sajnos szűntek meg munkahelyek, tudnak abban segíteni, hogy újak is szülessenek?

– A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként május 18-tól 2020. augusztus 31-ig a munkahelyteremtő bértámogatást vezetett be a kormány, melynek keretében 6 havi támogatást követően 3 havi támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett igényelhettek a foglalkoztatók. A támogatott foglalkoztatással 1508 somogyi ember talált munkát. A GINOP 5.1.1 és GINOP 5.2.1 programok keretében új típusú támogatási konstrukció indul Vállalkozások munkaerő támogatása néven. A munkáltatók 2020. október 15-től visszavonásig nyújthatnak be támogatási kérelmeket az illetékes járási foglalkoztatási osztályokhoz. Valamennyi munkáltatói kör részesíthető e támogatásban. A támogatás célja, hogy a foglalkoztatottak létszáma növekedhessen, vagy a munkavállaló visszaépülhessen. A támogatás célcsoportja a hátrányos helyzetű álláskeresők, jelen támogatás esetében az alacsony iskolai végzettségű és/vagy a 15 és 24 év közötti életkorú, tehát a 25. életév alatti álláskeresők. A támogatás időtartama: fix öt hónap továbbfoglalkoztatás nélkül, igényelhető teljes-, részmunkaidős foglalkoztatásra, távmunkára vagy home office-ra is. A támogatás során fixen a munkaadót terhelő bruttó bér és szociális hozzájárulási adó összegének 50 százaléka nyújtható, annak figyelembevételével, hogy a támogatás összege havonta legfeljebb 100 ezer forint lehet. A maximális összeg a részmunkaidős foglalkoztatások esetében arányosítandó.

A kormányablakbusz új megállói

Még hét somogyi járást érintenek a kormányablakbuszok, a következő helyszíneken találkozhatnak vele az állampolgárok, de a menetrendet a tapasztalatok kiértékelése után, az igényeknek megfelelően módosítják a szakemberek. A busz, és a Kormányhivatal munkatársai így eljutnak majd Ádándra, Somra, Nagyberénybe, Telekibe, Kötcsére, Bálványosra, Vésére. De a járat a következő helyeken is megáll: Nemesdéd, Nemesvid, Nagyszakácsi, Tapsony, Lakócsa, Darány, Csokonyavisonta, Babócsa, Homokszentgyörgy, Gamás, Somogybabod, Somogytúr, Karád, Pamuk, Somogyvámos, Somogyudvarhely, Berzence, Zákány, Iharosberény, Törökkoppány, Andocs, Kaszó, Somogyszob.