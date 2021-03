Bezártak vagy utcára költöztek a szolgáltatók hétfőtől

A vírushelyzettel kapcsolatos szigorítások vegyes fogadtatásra találtak az átmenetileg bezárni kényszerült szolgáltatók körében. Volt olyan papírbolt, amely hétfőn reggel kinyitott, ám kiderült, hogy be kell zárnia. Másutt becsületkasszára álltak át, de olyan hely is akadt, ahol alternatív megoldást találtak.

Egy évvel ezelőtt a vírushelyzet miatt bezártak az iskolák, ám a szolgáltatások és a kisboltok ugyanúgy üzemelhettek tovább. Megfelelő higiéniai intézkedések mellett akár fodrászhoz is mehettünk, és ha a digitális technikaórához elfogyott a színes papír, a sarki papírboltba leugorhattunk érte.

Az egyik kaposvári papírboltban hétfőn reggel még lehetett bizonyos termékeket vásárolni, de a késő délelőtti órákban bezárták. – Nálunk nincs tömeg az üzletben, és igazságtalannak tartom, hogy míg a szomszédos játékbolt bezárt, addig az a nagy forgalmat bonyolító drogéria vagy élelmiszerüzlet, ahol tartanak irodaszert is, ugyanúgy árulhat – mondta Balogh Mária, egy másik belvárosi papírbolt tulajdonosa. – Általában előre gondolkodom, mindig rendezem a számláimat, és soha nincs hátralékom. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy adózási hónap van, és sokan pont ebből a kétheti bevételből oldották volna meg a befizetést. Remélem, a bértámogatásra jogosult leszek. Elengedték a március havi járulékunkat – tette hozzá a kereskedő. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a boltzár hatását csak áprilisban lehet érezni majd. A februári költségeket ugyanúgy ki kell fizetni márciusban.

– Egy dolgozóval kevesebbet foglalkoztatunk 2019 decembere óta, akinek a helyére nem vettünk fel senkit. A helyi értékesítés jelentősen lecsökkent, februárban 50 százalékkal kevesebb volt a forgalmunk a megszokottnál, az emberek érezhetően tartalékolják a pénzüket – mondta Klencsár Gábor, fényképész. – Eddig egy ember bérét meg tudtuk termelni, de most, hogy csupán a webes értékesítés maradt, csak reménykedünk, hogy tényleg csupán két hétig tartson a bezárás – tette hozzá.

A szolgáltatások bezárása nemcsak anyagilag ró terhet a szolgáltatókra. – Több héten át tartó, rendszeres kozmetikai kezelések háromnegyedénél tartottunk, amelyet nem tudunk befejezni – mondta Baliné Klisz Judit. A kozmetikus egyedül üzemelteti szalonját, a vendégeket eddig is úgy osztotta be, hogy elkerüljék egymást, és jusson ideje közöttük egy szellőztetéssel egybekötött fertőtlenítésre. A kozmetikámban rajtam kívül csak a vendég lenne, mégis most be kellett zárnunk két hétre – mesélte a kozmetikus.

– Akit tudtunk, besűrítettünk az elmúlt hétvégére. Mindenki ezt csinálta a városban. Akinek a munkájához kifogástalan megjelenés is szükséges, mást nem tud tenni, mint levághat a géllakkos körömből. Az épített köröm pedig több hétig is bírja. Azt nem javaslom, hogy bárki leszedje, mert sérülésveszélyes – mondta Kolev Eszter, aki egy többfős szalonban műkörmös. Hozzátette, van jó a bezárásban, például hogy van ideje a tavaszi nagytakarításra otthon.

Ételfutárnak csapott fel a hajgyógyász

A koronavírus-járvány miatt egyre több idős vendége maradt otthon, és a karanténok miatt gyakran egy-egy hajvágás is tolódik. Így jóval kevesebben fordultak meg Nagy Mária Márta fodrászüzletében. – Minden óvintézkedést betartottam, maszkot, gumikesztyűt viseltem, fertőtlenítettem és szellőztettem eddig is. A legrosszabbkor kellett bezárnunk. – Ősz óta a megcsappant vendéglétszám miatt mellékállást vállaltam. A Netpincérnél dolgozom beugróként – mondta Nagy Mária Márta.

Kreatív megoldások természetesen vannak

Habár nem nyithattak ki a szolgáltatók és az üzletek hétfőn, Somogyban több helyen is alternatív megoldást találtak. Egy kaposvári fodrászüzlet dolgozói a közösségi oldalra is feltöltötték, hogy ugyan a boltot be kellett zárni, de ők előtte az utcán dolgoznak.

Egy nagyatádi virágüzlet tulajdonosa – hogy ne menjen tönkre árukészlete – a bolt elé helyezte ki virágait kedden, ahonnan bárki vihetett belőlük. A fizetés pedig külföldön teljesen megszokott módon, becsületkasszával működött. A virágbolt tulajdonosa természetesen nem számít nagy bevételre, de amit bedobnak vevői azt egy olyan családnak ajánlaná fel, akinek nagy szüksége van a segítségre. Szerdára össze is gyűlt az összeg, amely egy az adakozók által javasolt családhoz került. Vidákné Farkas Lívia a Sonline kérdésére elmondta: nagyon meglepődött, hogy ilyen gyorsan sikerrel járt kezdeményezése. – Csodálatos emberek élnek Nagyatádon – fogalmazott a vállalkozó. – Egy kétgyermekes édesanyának adtam át 32400 forintot. Hozzátette: már estére 20 ezer forint felett járt az összegyűlt pénz, de reggelre egy vevő még egy köteg virágot elvitt, amelyért 10 ezer forintot tett a becsületkasszába. Vidákné Farkas Lívia szerint nagyon nagy szüksége volt az anyának a segítségre.