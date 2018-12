Bíborka ülhet egy évig a püspöki székben

A 4. osztályos Szabados Bíborka került a püspöki székbe az idén.

Ötven ságvári és kiliti református hittanos közül választották ki társaik azt a gyermeket, aki legméltóbb e tisztség betöltésére. A legtöbb szavazatot kapó ságvári Badics Dániel Róbert távollétében a 2. helyen végzett kiliti diáklány, Szabados Bíborka jogosult a legmagasabb egyházi rang viselésére egy esztendőn keresztül. Tíz éves hagyományt követve ezúttal is zenés Mikulás-várással színesítették a programot.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Most is a siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárai: Bognár-Volenszki Betti, Lőrincz Éva, Meringer Janka segítettek az ünnepre készülődésben, egy kis cselló-növendékkel Bozsoki-Sólyom Petrával. Felcsendültek „nemzetközi” adventi-karácsonyi énekek, és ismert Gryllus dalok is a ságvári művelődési házban. A rendezvényen részt vettek a zalaegerszegi Mandulavirág Fogyatékkal Élők Református Gondozóházának ellátottjai is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS